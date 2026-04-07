Nhặt được tiền, hai mẹ con đến công an trình báo

TPO - Hai mẹ con cụ Dương Thị Chắt đã mang toàn bộ số tài sản đến trình báo tại trụ sở Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh), nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả.

Ngày 6/4, Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp trao trả hơn 56 triệu đồng cho người đánh rơi là chị Nguyễn Thị T. (SN 1980, trú tại địa phương).

Trước đó, vào trưa 5/4, bà Mai Thị Năm (50 tuổi) chở mẹ chồng là cụ Dương Thị Chắt (79 tuổi) di chuyển trên tuyến đường gần Trường THPT Nghi Xuân thì phát hiện một chiếc túi xách nằm bên đường. Lúc này, hai mẹ con dừng lại kiểm tra thì bất ngờ thấy bên trong có 56,3 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Công an xã Cổ Đạm cùng bà Mai Thị Năm và cụ Dương Thị Chắt trao trả lại hơn 56 triệu đồng cho chủ nhân.

Ngay sau đó, bà Năm và cụ Chắt đã mang toàn bộ số tài sản đến trình báo tại trụ sở Công an xã Cổ Đạm, nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và xác định chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị T.

Đến sáng 6/4, dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, chị T. đã nhận lại đầy đủ số tiền và giấy tờ. Nhận lại tài sản, chị T. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới mẹ con bà Năm vì hành động trung thực, nghĩa tình.