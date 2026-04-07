Giá rửa xe ô tô, xe máy ở Hà Nội bất ngờ tăng 30-40%

TPO - Dù không phải cao điểm lễ Tết, giá dịch vụ rửa xe tại Hà Nội những ngày qua bất ngờ tăng từ 30 - 40% khiến nhiều chủ phương tiện ngỡ ngàng khi thanh toán.

Ghi nhận thực tế trong ngày 7/4 tại nhiều khu vực tại Hà Nội như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đại Mỗ, An Khánh... hiện tượng các gara, tiệm rửa xe đồng loạt điều chỉnh giá diễn ra khá phổ biến. Mức tăng dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/lượt tùy loại xe, đưa chi phí dịch vụ lên cao hơn hẳn so với chỉ một tuần trước đó.

Khảo sát nhanh cho thấy, từ mức 40.000 - 70.000 đồng/lượt với ô tô trước đây, nay nhiều cơ sở báo giá từ 60.000 - 100.000 đồng, thậm chí lên tới 120.000 đồng cho các gói rửa kèm vệ sinh nội thất hoặc xe kích thước lớn.

Anh Nguyễn Việt Hoàng (trú tại phường Đại Mỗ) chia sẻ, khi đưa chiếc ô tô Toyota đi vệ sinh định kỳ, anh đã rất bất ngờ khi nhân viên báo giá 80.000 đồng, thay vì 60.000 đồng như tháng trước.

Lý giải về đợt biến động bất thường này, các chủ gara cho rằng việc điều chỉnh giá là "bất khả kháng". Nguyên nhân chính được đưa ra là do giá các loại nước rửa xe, hóa chất và xà phòng chuyên dụng đã tăng đáng kể theo giá xăng dầu và chi phí vận chuyển.

Anh Minh, chủ một gara tại xã An Khánh cho biết, giá rửa xe ô tô và dọn nội thất cho dòng sedan (4 chỗ) đã tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng/lượt. Các dòng xe SUV (5-7 chỗ) cũng điều chỉnh từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng; riêng xe 9 chỗ chạm ngưỡng 90.000 - 100.000 đồng/lượt.

Đáng chú ý, với các yêu cầu dịch vụ chuyên sâu như đánh bóng lốp hay dọn nội thất chi tiết, mức phí tại nhiều garage hiện đã chạm ngưỡng 100.000 - 120.000 đồng/lượt.

Đồng thời, nhiều chủ cửa hàng đang gặp phải tình trạng khan hiếm lao động phổ thông sau Tết, buộc các cửa hàng phải cạnh tranh bằng cách tăng lương từ 7 - 8 triệu đồng lên 9 - 11 triệu đồng/tháng để giữ chân nhân viên, chưa kể các khoản hỗ trợ ăn uống, thưởng doanh số khiến chi phí bị đẩy lên cao.

Không chỉ ô tô, dịch vụ rửa xe máy cũng ghi nhận mức tăng đồng loạt cao hơn trước 5.000 - 10.000 đồng, hiện phổ biến ở mức 25.000 - 30.000 đồng/xe.