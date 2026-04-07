Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Phẫn nộ clip thai phụ bị tát mạnh trong sân bệnh viện

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một thai phụ bị nam thanh niên tát mạnh ngay trong sân Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ trước hành vi bạo lực đối với phụ nữ mang thai.

Ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một thai phụ đang cự cãi thì bất ngờ bị một nam thanh niên tát mạnh vào mặt.
Theo hình ảnh trong clip, vụ việc được xác định xảy ra tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm và gây phẫn nộ trong dư luận khi người bị hành hung là một phụ nữ đang mang thai.

Video ghi lại cảnh một thai phụ đang cự cãi thì bất ngờ bị tát mạnh vào mặt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, nạn nhân là chị P.T.K.L. (20 tuổi, trú xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Trưa 3/4, chị L. mang song thai 33 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ sinh non trên nền vết mổ cũ mới 20 tháng nên đến bệnh viện thăm khám.

Sau khi khám xong, chị L. ra sân bệnh viện thì xảy ra cự cãi với một nam thanh niên. Trong lúc lời qua tiếng lại, người này bất ngờ tát mạnh vào mặt khiến chị L. choáng váng. Chưa dừng lại, nam thanh niên tiếp tục tiến đến áp sát thai phụ. Phát hiện sự việc, nhân viên y tế đã kịp thời can thiệp và bảo vệ chị L. nên vụ việc mới dừng lại.

Ngay sau đó, thai phụ được đưa vào thăm khám và theo dõi sức khỏe. Thông tin ban đầu cho thấy nam thanh niên trong clip có quan hệ tình cảm với chị L. Đến ngày 6/4, chị L. được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai và sinh 2 bé gái, nặng lần lượt 1,5kg và 1,7kg. Hai bé hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng do sinh thiếu tháng. Hiện sức khỏe của chị L. đã ổn định.

