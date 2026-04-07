Phẫn nộ clip thai phụ bị tát mạnh trong sân bệnh viện

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một thai phụ bị nam thanh niên tát mạnh ngay trong sân Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ trước hành vi bạo lực đối với phụ nữ mang thai.

Ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một thai phụ đang cự cãi thì bất ngờ bị một nam thanh niên tát mạnh vào mặt.

Theo hình ảnh trong clip, vụ việc được xác định xảy ra tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm và gây phẫn nộ trong dư luận khi người bị hành hung là một phụ nữ đang mang thai.

Video ghi lại cảnh một thai phụ đang cự cãi thì bất ngờ bị tát mạnh vào mặt.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, nạn nhân là chị P.T.K.L. (20 tuổi, trú xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Trưa 3/4, chị L. mang song thai 33 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ sinh non trên nền vết mổ cũ mới 20 tháng nên đến bệnh viện thăm khám.

Sau khi khám xong, chị L. ra sân bệnh viện thì xảy ra cự cãi với một nam thanh niên. Trong lúc lời qua tiếng lại, người này bất ngờ tát mạnh vào mặt khiến chị L. choáng váng. Chưa dừng lại, nam thanh niên tiếp tục tiến đến áp sát thai phụ. Phát hiện sự việc, nhân viên y tế đã kịp thời can thiệp và bảo vệ chị L. nên vụ việc mới dừng lại.

Ngay sau đó, thai phụ được đưa vào thăm khám và theo dõi sức khỏe. Thông tin ban đầu cho thấy nam thanh niên trong clip có quan hệ tình cảm với chị L. Đến ngày 6/4, chị L. được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai và sinh 2 bé gái, nặng lần lượt 1,5kg và 1,7kg. Hai bé hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng do sinh thiếu tháng. Hiện sức khỏe của chị L. đã ổn định.