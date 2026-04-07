'Áo ấm đến trường' tiếp sức học sinh nghèo hiếu học

Tiểu Phùng
TPO - Chương trình do báo Sài Gòn Giải phóng khởi xướng nhằm tiếp sức cho các học sinh nghèo hiếu học, năm nay có sự đồng hành của tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức.

Những món quà ý nghĩa là nguồn động viên các em học sinh vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ

"Áo ấm đến trường" là hoạt động do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng, bắt đầu từ đầu năm 2023 đến nay. Năm nay, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình), Quả bóng vàng 2025, lần đầu đồng hành với vai trò là đại sứ cùng với phần quà là 100 triệu và 200 áo khoác cho các em học sinh.

Trong chương trình diễn ra hôm nay tại điểm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, do không thể trực tiếp tham dự chương trình vì lý do cá nhân, Nguyễn Hoàng Đức đã gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức và các em học sinh. Trước đó, anh đã có mặt tại TPHCM để điều trị chấn thương và lên kế hoạch tham gia hoạt động thiện nguyện này. Tuy nhiên, do sự cố bất khả kháng liên quan đến sức khỏe người thân, Hoàng Đức không thể có mặt đúng hẹn.

Hoàng Đức khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới. Phần quà của tiền vệ đội tuyển Việt Nam vẫn được đại diện ban tổ chức trao tận tay nhà trường và áo khoác cho các em học sinh.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi cho biết:

"Những phần quà hôm nay không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão”.

Từ mong muốn khích lệ tinh thần hiếu học, nâng bước các em học sinh trên hành trình học tập, năm 2023 báo Sài Gòn Giải Phóng phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. Sau ba năm, chương trình đã vận động được trên 32 tỉ đồng, hỗ trợ 47 điểm trường tại 23 tỉnh, thành phố.

#Nguyễn Hoàng Đức #đội tuyển Việt Nam #học sinh nghèo vượt khó #Quả bóng vàng Việt Nam

