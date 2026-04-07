Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu tông trọng thương CSGT ở Phú Thọ

Viết Hà
TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Hùng (trú tại xã Lạc Sơn) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Hùng vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, quay xe bỏ chạy tông thẳng vào cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT).

Ngày 7/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Hùng (SN 2005, trú tại xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Đối tượng Bùi Văn Hùng vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe và điều khiển xe tông trọng thương cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn thăm hỏi tình hình sức khỏe Đại uý Vũ Huy Thành tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/4. Quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc xã Quyết Thắng, Tổ công tác Phòng CSGT (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 28B1-326.47 có nhiều dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng Bùi Văn Hùng.

Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đối tượng quay đầu xe, liều lĩnh tông thẳng vào Đại úy Vũ Huy Thành. Vụ tông xe khiến Đại úy Thành bị thương nặng, gãy xương cẳng chân trái và được đưa vào viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã khống chế đối tượng Hùng. Qua kiểm tra, Hùng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,755 mg/lít khí thở. Ngoài ra, dù đã đủ tuổi theo quy định, đối tượng này chưa được cấp giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Hiện trường vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hùng về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Hiện, cơ quan này đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đặc biệt là hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Ngày 7/4, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Vũ Huy Thành tại Bệnh viện Việt Đức. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của lực lượng CSGT trong quá trình thi hành công vụ, kiên quyết ngăn chặn vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cũng tại đây, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu, các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng coi thường pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

#CSGT #Phú Thọ #bắt giữ #đâm xe #chống người thi hành #nồng độ cồn #giao thông

