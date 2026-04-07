Tống tiền CSGT bị phạt 7,5 năm tù

TPO - Từ tháng 1 đến tháng 4/2025, TikToker Lê Việt Hùng quay video một số cán bộ thuộc lực lượng CSGT ở Hà Nội để đăng lên mạng xã hội hoặc gửi đơn tố cáo vi phạm quy trình công tác, sau đó ép các nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 250 triệu đồng.

Ngày 6/4, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với bị cáo Lê Việt Hùng (39 tuổi, trú phường Kỳ Lừa) và Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú phường Đông Kinh) đều thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh luận, sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Việt Hùng 7,5 năm tù, buộc Hùng phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại; bị cáo Nguyễn Anh Vũ 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.

Theo cáo trạng, ngày 6/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận Nguyễn Anh Vũ đến tự thú, thừa nhận giúp Lê Việt Hùng nhận tiền do cưỡng đoạt từ người khác. Ngay sau đó, cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, Vũ quen Hùng là TikToker từ năm 2015 qua nhóm “Nhiếp ảnh Lạng Sơn”. Vũ từng công tác trong lực lượng CSGT nên có mối quan hệ với một số cán bộ.

Trong khoảng thời gian tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, Hùng quay video một số cán bộ thuộc lực lượng CSGT ở Hà Nội sau đó đăng lên mạng xã hội hoặc gửi đơn tố cáo cán bộ CSGT vi phạm quy trình công tác. Những cán bộ này sau đó nhờ Vũ đứng ra liên hệ với Hùng để xin gỡ bài, rút đơn tố cáo.

Vũ sau đó sắp xếp để các cán bộ gặp Hùng để xin. Hùng đưa ra điều kiện phải “cúng dường” tại một ngôi chùa ở Myanmar với mức 20 triệu đồng/ngày. Người liên quan có thể trực tiếp sang Myanmar lấy hóa đơn, hoặc chuyển tiền qua tài khoản của Vũ để chuyển tiếp cho Hùng, kèm nội dung “cúng dường chùa Myanmar”.

Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian trên, Hùng và Vũ 3 lần cưỡng đoạt của 5 bị hại tổng 240 triệu đồng. Mở rộng điều tra cho thấy, tháng 7/2023, Hùng từng chiếm đoạt thêm 14,5 triệu đồng của một nạn nhân. Tổng cộng, Hùng đã cưỡng đoạt 6 bị hại với số tiền 254,5 triệu đồng.

Lê Việt Hùng trước đây hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng, hiện có nhiều bất động sản tại Lạng Sơn, trong đó nhà chính nằm trên đường Lương Văn Chi.

Những năm gần đây, Hùng nổi lên như một "TikToker mạng xã hội", thu hút sự chú ý với hàng loạt video liên quan đến lực lượng chức năng. Người này được cho là quản trị viên nhóm Facebook "Lê Việt Hùng Group" với hơn 31.000 thành viên, nơi thường xuyên đăng tải các bài viết có lượng tương tác lớn, bao gồm cả bình luận ủng hộ lẫn chỉ trích lực lượng chức năng.

Thủ đoạn của Hùng là thường xuyên đến trụ sở công an, chốt cảnh sát giao thông để quay phim, chụp ảnh khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong đó có một clip lan truyền dài hơn 6 phút trên mạng gần đây, một người được xác định là Hùng cho thấy thái độ thiếu hợp tác, lời lẽ thách thức với lực lượng Cảnh sát giao thông.