Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giám đốc Công an Hà Nội: Làm rõ các dấu hiệu thông đồng trong vụ 300 tấn lợn bệnh tuồn vào trường học

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, việc đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn tập thể, đặc biệt là tại các trường tiểu học và mầm non, là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Cơ quan điều tra sẽ chứng minh có sự thông đồng trong việc này hay không, bởi diễn ra trong thời gian dài.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý 1/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình.

Liên quan đến vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bẩn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhập hàng và các bếp ăn.

Ông nhấn mạnh, lợn mắc bệnh có những biểu hiện đặc trưng, có thể nhận biết bằng trực quan và giám định. "Không thể chỉ dựa vào những bộ hồ sơ pháp lý đã bị làm giả để khẳng định đó là lợn sạch" - Trung tướng Tùng nói.

Theo Trung tướng Tùng, biểu hiện của lợn bệnh khác hẳn so với lợn sạch, vậy tại sao nhà quản lý vẫn đưa trực tiếp vào bếp ăn?

"Chúng tôi phải chứng minh được có sự thông đồng hay không. Bởi vụ việc này diễn ra trong thời gian dài...” - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định.

Theo ông Tùng, việc đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn tập thể, đặc biệt là tại các trường tiểu học và mầm non, là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

“Việc trẻ em là đối tượng chưa có khả năng tự bảo vệ phải tiếp nhận mầm bệnh vào cơ thể thông qua thực phẩm là điều không thể chấp nhận được” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Cơ sở giết mổ.

Giám đốc Công an Hà Nội kiến nghị cần tăng mức hình phạt cao nhất đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm. Đây được coi là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến thực phẩm bẩn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã kiến nghị Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại các đơn vị quản lý liên quan.

“Hiện, một đơn vị kiểm định đã bị điều tra; bắt giữ cán bộ liên quan vụ án về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, UBND xã nơi xảy ra sự việc để làm rõ trách nhiệm quản lý khi để sai phạm diễn ra trong thời gian dài” - Trung tướng Tùng nói.

Giám đốc Công an Thành phố khẳng định, với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, Công an Thành phố sẽ xử lý quyết liệt.

Đối với thông tin về các doanh nghiệp nhập thịt lợn bệnh của Công ty TNHH Cường Phát cho rằng họ cũng là nạn nhân, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Hiện, Công an Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo do Ban Giám đốc trực tiếp điều hành, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trong năm 2026 theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy.

Thanh Hà
