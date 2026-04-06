Cần Thơ: Giá xăng dầu tăng cao, vì sao chiết khấu có lúc 0 đồng?

TPO - Các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và phân phối cắt giảm chiết khấu dành cho đại lý xuống mức 0 đồng hoặc mức rất thấp, làm doanh nghiệp bán lẻ không có kinh phí trang trải chi phí hoạt động, phải dừng hoặc hoạt động cầm chừng vì càng bán càng lỗ.

Chiều 6/4, UBND TP. Cần Thơ làm việc với các sở ngành và doanh nghiệp (DN) xăng dầu trên địa bàn.

Ông Huỳnh Thanh Sử - Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, đầu tháng 3, khi giá xăng dầu tăng, hoặc có tin đồn thiếu hàng, người dân có xu hướng mua tích trữ bằng can, chai. Dù tổng nguồn cung đảm bảo nhưng tại một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, gây áp lực lên các cửa hàng bán lẻ.

Lĩnh vực logistics và vận tải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bởi chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 35-40% cấu thành giá vận tải. Giá dầu diesel vượt 33.000đ/lít buộc các DN vận tải hàng hóa, hành khách phải điều chỉnh tăng giá cước từ 10-15%, gây áp lực lên chuỗi cung ứng hàng hóa và xuất khẩu...



Cần Thơ có 5 thương nhân đầu mối, 20 thương nhân phân phối và 950 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tổng lượng tiêu thụ 2.850 m3/ngày.

Sở Công Thương TP. Cần Thơ thông tin, các DN xăng dầu cam kết đảm nguồn cung, đã có đăng ký sản lượng với các đơn vị chủ quản, yêu cầu các thương nhân nhượng quyền, cửa hàng trực thuộc không được đầu cơ găm hàng, không được bán nhỏ giọt, đáp ứng nhu cầu cho người dân trong mùa vụ.

Tuy nhiên, có những thời điểm, các thương nhân đầu mối và phân phối cắt giảm chiết khấu cho đại lý xuống mức 0 đồng, hoặc mức rất thấp (dưới 200 đồng/lít). Với mức này, DN bán lẻ không có kinh phí trang trải chi phí nhân công, điện, nước, hao hụt tự nhiên và chi phí quản lý. Khi chiết khấu thấp kéo dài, các cửa hàng phải hoạt động cầm chừng hoặc đối mặt nguy cơ tạm dừng kinh doanh, vì càng bán càng lỗ.

Đơn vị kiến nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, thương nhân kinh doanh xăng dầu trong vận chuyển, lưu thông, phân phối; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Ông Nguyễn Đăng Chinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ - cho hay, thị trường vừa qua có những thời điểm nhạy cảm, do tâm lý đầu tư và dự trữ tăng cao khi giá xăng dầu biến động mạnh (có lúc tăng/giảm từ 5.000-6.000 đồng, thậm chí 13.000 đồng), tạo ra sự phản ánh không đầy đủ về cung - cầu thực tế, dù tổng nguồn cung của công ty vẫn tăng trưởng khoảng 10%.

Cũng theo ông Chinh, một số cửa hàng xăng dầu tại khu vực Nam sông Hậu đã tồn tại lâu đời nhưng gặp vướng mắc về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dẫn đến khó khăn trong gia hạn giấy phép kinh doanh (hiện đang phải xin gia hạn 6 tháng một lần). Công ty mong muốn thành phố hỗ trợ cấp phép chính thức để ổn định hoạt động.

Đại diện DN dự họp cũng đề xuất Cần Thơ hỗ trợ mở thêm cửa hàng xăng dầu tại khu vực khu công nghiệp Trà Nóc. Khu vực này đang thiếu điểm cung ứng sau khi một số cửa hàng khác đóng cửa, trong khi Petrolimex chỉ đang chiếm 10% số lượng cửa hàng nhưng gánh vác tới 30% thị phần khu vực.

Kết luận cuộc họp, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - đề nghị, các thương nhân đầu mối, phân phối, cửa hàng bán lẻ duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên. Các đơn vị đầu mối điều chỉnh chiết khấu hợp lý, hỗ trợ các đại lý bán lẻ duy trì hoạt động, tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ.

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Các ngành liên quan của TP. Cần Thơ được giao giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, ngừng cung ứng không lý do, hoặc bán sai giá niêm yết. Đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển xăng dầu trái quy định; không để đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Ông Nam cũng giao các sở ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua tích trữ xăng dầu khi không có nhu cầu thực sự, nguy cơ cháy nổ. Đảm bảo nguồn cung dầu cho bà con nông dân tại các địa phương đang cao điểm vụ mùa sản xuất.