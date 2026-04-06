Shinhan Life Việt Nam thực hiện chương trình hướng nghiệp S-Career 2026

Thông qua chương trình, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần “Doanh nghiệp vì Cộng đồng”, đồng hành với thế hệ trẻ trong việc định hướng nghề nghiệp phù hợp năng lực bản thân, điều kiện gia đình và bối cảnh thị trường lao động.

THPT Trần Văn Thời (Tiếp nối sự đón nhận ở 2 mùa trước, Shinhan Life Việt Nam và SIF Career thực hiện chương trình hướng nghiệp S-Career mùa thứ 3)

Tiếp nối sự đón nhận và phản hồi tích cực từ giáo viên và các em học sinh ở 2 mùa trước, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình hướng nghiệp S-Career mùa 3 với kỳ vọng hỗ trợ thông tin cần thiết để các em học sinh có thể xác định hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp giai đoạn nhu cầu thị trường lao động có những thay đổi nhanh chóng.

Từ ngày 2/4 – 4/4/2026, chương trình S-Career 2026 được tổ chức tại Trường THPT Trần Văn Thời, tiếp cận trực tiếp với gần 430 học sinh và hơn 10 giáo viên. Tại đây, S-Career tạo ra không gian chia sẻ tích cực, hỗ trợ học sinh đưa ra quyết định nghề nghiệp phù hợp năng lực, nguyện vọng của bản thân và bối cảnh thị trường lao động. Đồng thời, chương trình cũng cung cấp công cụ và phương pháp thiết thực cho đội ngũ giáo viên trong việc đồng hành cùng học sinh trên hành trình định hướng tương lai.

THPT Trần Văn Thời (Chương trình S-Career nhận được sự tham gia nhiệt tình từ học sinh và giáo viên trường THPT Trần Văn Thời)

Sau hơn 2 năm triển khai, những thông tin chia sẻ tại chương trình S-Career được chuẩn hóa với phương pháp hướng nghiệp theo sát nhu cầu thực tế của học sinh bao gồm sơ lược lý thuyết, thực hành ứng dụng và giải đáp thắc mắc, nhằm giúp học sinh từng bước khám phá năng lực bản thân, hiểu rõ các lựa chọn nghề nghiệp và đưa ra quyết định dựa trên đầy đủ thông tin được cập nhật mới nhất trên thị trường lao động.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Shinhan Life Việt Nam luôn kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Chúng tôi đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm tạo ra những giá trị tích cực và tác động lâu dài cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, công ty tập trung nguồn lực vào các chương trình hỗ trợ thế hệ trẻ, thông qua hoạt động hướng nghiệp và trang bị kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho học sinh, sinh viên. Song song đó, chúng tôi triển khai những chương trình thiện nguyện thường niên và dài hạn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước”.

Bà Trần Thị Ngọc Thủy, người sáng lập – Giám đốc SIF Career bày tỏ: “Tìm ra nghề nghiệp phù hợp cho bản thân là một việc đòi hỏi học sinh phải biết cách tư duy, suy nghĩ về bản thân và dành thời gian tìm hiểu, phân tích các loại thông tin cần thiết trước khi ra quyết định. Vì thế S-Career không hướng đến việc đưa ra câu trả lời cho “nghề gì phù hợp?”, thay vào đó, chúng tôi thiết kế và chuẩn hóa biểu mẫu để từng bước hướng dẫn học sinh thu thập, phân tích thông tin và dựa trên những thông tin đó để đưa ra quyết định nghề nghiệp phù hợp.

THPT Trần Văn Thời (Chương trình S-Career được chuẩn hóa với phương pháp hướng nghiệp theo sát nhu cầu thực tế của học sinh)

Những bạn học sinh làm việc nhiều với biểu mẫu và đặt câu hỏi có sự trao đổi hai chiều giữa người hướng dẫn và học sinh. Đây chính là điểm khác biệt của S-Career với các chương trình khác”.

Bên cạnh chương trình thường niên S-Career, vào tháng 1/2026, Công ty đã hoàn thành hành trình mang “Xuân diệu kỳ” tới các em nhỏ tại Làng SOS Quy Nhơn, Làng SOS Nha Trang và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 với những phần quà hỗ trợ ấm áp.

Trong thời gian tới, Shinhan Life Việt Nam đặt mục tiêu mở rộng chương trình hướng nghiệp S-Career đến nhiều địa phương hơn, góp phần nâng cao chất lượng cho chuỗi hoạt động hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc, đồng thời lan tỏa giá trị phát triển bền vững trong cộng đồng.