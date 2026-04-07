Kỳ nghỉ trọn vẹn tại Silk Path Grand Hue Hotel & Spa dịp 30/4

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Đại lễ 30/4, nhiều gia đình lựa chọn những hành trình kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa. Trong đó, Huế mang đến một nhịp sống chậm, nơi mỗi góc phố, mỗi di sản đều ẩn chứa những câu chuyện riêng. Và trên hành trình ấy, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa trở thành điểm dừng chân lý tưởng, với không gian nghỉ dưỡng phảng phất hơi thở cung đình xưa, góp phần làm trải nghiệm thêm trọn vẹn.

Dấu son lịch sử Cố đô

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, Huế luôn hiện lên như một vùng đất kết tinh nhiều lớp trầm tích văn hóa. Từ Đại Nội Huế, hệ thống lăng tẩm triều Nguyễn đến Chùa Thiên Mụ hay Điện Hòn Chén, mỗi công trình không chỉ là dấu ấn kiến trúc mà còn mở ra những lát cắt sống động về đời sống, tín ngưỡng và mỹ học của một thời kỳ đã qua.

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Huế trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho hành trình khám phá văn hóa - lịch sử. Một chuyến đi không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội chạm vào chiều sâu di sản, lắng nghe câu chuyện của thời gian và cảm nhận vẻ đẹp bền bỉ của một kinh đô xưa giữa nhịp sống hôm nay.

Thời điểm này, Huế cũng bước vào một trong những mùa đẹp nhất trong năm, với thời tiết dịu nhẹ, nắng vừa phải, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động tham quan và trải nghiệm ngoài trời.

Trong chuyến đi ấy, một không gian lưu trú thuận tiện và tinh tế sẽ góp phần hoàn thiện trải nghiệm tại Huế. Silk Path Grand Hue Hotel & Spa - khách sạn 5 sao thuộc Silk Path Hotels & Resorts - là một lựa chọn như vậy.

Silk Path Grand Hue Hotel & Spa - điểm dừng chân sau những giờ khám phá

Với 198 phòng nghỉ từ hạng Deluxe đến Suite, mỗi không gian tại Silk Path Grand Hue Hotel & Spa được thiết kế theo phong cách Đông Dương thanh lịch, kết hợp cảm hứng văn hóa cung đình. Từ ban công hoặc khung cửa sổ, du khách có thể hướng tầm nhìn ra sông An Cựu hoặc khu vườn nội khu, tận hưởng một khoảng nghỉ yên tĩnh giữa lòng thành phố.

Từ vị trí thuận tiện, du khách dễ dàng di chuyển đến các điểm di tích nổi bật chỉ trong khoảng 10 phút. Tại khách sạn, dịch vụ cho thuê cổ phục triều Nguyễn mang đến một cách trải nghiệm Huế rất riêng, trước khi tiếp tục khám phá các địa danh như Đệ An Hiên, hệ thống lăng tẩm, đền chùa và làng cổ.

Không gian ẩm thực tại khách sạn tiếp nối mạch trải nghiệm ấy với dịch vụ trà chiều, kết hợp giữa phong vị Huế và phong cách thưởng trà phương Tây. Các món bánh được chuẩn bị chỉn chu, hài hòa cùng những dòng trà tuyển chọn. Trong không gian Lobby Lounge trang nhã, du khách có thể vừa thưởng trà, vừa chiêm ngưỡng bộ sưu tập tranh sơn mài cung đình của họa sĩ Bùi Hữu Hùng, cảm nhận rõ nét sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Sau một ngày khám phá, khách sạn mang đến hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng giúp khoảng thời gian tại Huế trở nên cân bằng và dễ chịu hơn. Du khách có thể thư giãn tại Chi Spa với các liệu trình chăm sóc chuyên sâu, tận hưởng không gian bể bơi nội khu yên tĩnh, hoặc dùng bữa tại nhà hàng Nam Phương với các món Việt truyền thống, hay nhà hàng Olivio với thực đơn ẩm thực quốc tế.

Trong nhịp sống chậm rãi đặc trưng của Huế, mỗi trải nghiệm tại đây góp phần cân bằng lại năng lượng, khép lại một ngày nhẹ nhàng và thư thái. Từ nay đến hết tháng 5/2026, khách sạn giới thiệu chương trình ưu đãi dành cho du khách lưu trú từ 02 đêm trở lên:

● Hạng Deluxe: Tặng 01 lần mượn cổ phục miễn phí

● Hạng Classic: Tặng 01 set trà chiều cho 2 khách/phòng

● Hạng Premium Classic: Tặng 02 vé tham quan Đại Nội hoặc Lăng Tự Đức

● Hạng Junior Suite: Tặng 01 giờ sử dụng dịch vụ spa tại Chi Spa cho mỗi khách

Điều kiện áp dụng:

● Thời gian: Đến hết tháng 5/2026 (không áp dụng lễ, Tết)

● Áp dụng cho đặt phòng từ 02 đêm, 02 khách/phòng

Cùng trải nghiệm những địa điểm văn hóa nổi tiếng đất Cố đô và nghỉ ngơi với trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng và đầy thư thái, trong tiết trời dịu nhẹ của Huế đầu hạ.

