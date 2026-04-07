Cấp cứu khách nữ trên chuyến bay từ Việt Nam đi Nhật, kịch tính như trong phim

TPO - Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến công tác ở Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ kể lại trải nghiệm đầy căng thẳng khi cứu người ở độ cao 10.000 m, trên chuyến bay từ Việt Nam đi Nhật Bản. Theo bác sĩ Tiến, đó là trải nghiệm tưởng như chỉ có trong phim.

Chuyến bay của hãng hàng không Nippon Airways, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đêm 4/4 tới Toyama (Nhật Bản) xảy ra sự cố nữ hành khách người Nhật bất ngờ ngất xỉu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ Việt Nam, hành khách đã qua cơn nguy kịch trước khi máy bay hạ cánh.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến kể lại trải nghiệm đầy căng thẳng. Anh Tiến cho biết, sự việc xảy ra khi chuyến bay từ Việt Nam đi Nhật Bản đã trải qua hơn nửa hành trình. Khi vừa tỉnh dậy, anh nghe tiếng loa phát thanh thông báo có hành khách cần cấp cứu, xin hỗ trợ từ những bác sĩ có mặt trên chuyến bay.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến kịp thời hỗ trợ một nữ hành khách người Nhật gặp vấn đề sức khỏe trên máy bay. Ảnh: Duy Tiến.

"Nghe xong, tôi đứng dậy đi về phía trước. Một nữ hành khách vừa ngất sau khi đi vệ sinh, được đưa ra nằm nghiêng. Gương mặt còn nhợt, gọi không đáp ứng rõ. Tôi hỏi tiếp viên có máy đo huyết áp không. Họ nhanh chóng mang ra. Con số hiện lên: 70/40 mmHg. Một mức huyết áp khiến mình không thể chần chừ.

Tôi hỏi tiếp: Có dịch truyền không? Lần này họ mang ra thêm cả một vali đầy đủ thuốc và dụng cụ. Mọi thứ gần như đã sẵn, chỉ còn chờ người làm", bác sĩ Duy Tiến kể.

Là bác sĩ chấn thương chỉnh hình, đã lâu anh Tiến không thực hiện thao tác đặt đường truyền tĩnh mạch. Trong không gian chật hẹp, máy bay đang giảm độ cao, rung lắc nhẹ, bác sĩ cho biết anh thấy lo lắng, nhưng không có nhiều thời gian để nghĩ và lập thức lấy kim để thực hiện thao tác. May mắn, kim vào được, máu hồi tốt, truyền dịch bắt đầu chảy. Khoảng 10 phút sau, huyết áp dần cải thiện, bệnh nhân bắt đầu tỉnh táo hơn, có thể đáp ứng, nói chuyện lại.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú năm 2021.

"Khi máy bay hạ cánh, đội cấp cứu mặt đất lên tiếp nhận bệnh nhân. Tôi bàn giao lại tình trạng và những gì đã làm. Mọi thứ trở lại như bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng với tôi, đó là một trải nghiệm rất khác, một lần làm bác sĩ ở độ cao 10.000 m", bác sĩ Duy Tiến nhớ lại và cho rằng đó là trải nghiệm tưởng như chỉ có trong phim.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến tốt nghiệp năm 2018, hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ nội trú năm 2021 tại Đại học Y dược Cần Thơ. Anh hiện công tác tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.