Quảng bá du lịch Gia Lai năng động, bản sắc cho thị trường du lịch hè

Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22 diễn ra từ ngày 2 đến 5/4, tại Công viên 23/9 với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tham gia gian hàng để quảng bá chuỗi hoạt động kích cầu du lịch mùa hè và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, giàu bản sắc trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh".

Sôi động không gian kích cầu du lịch hè 2026

Lấy cảm hứng từ chủ đề “Rộn ràng hè về”, ngày hội được thiết kế như một lễ hội mùa hè đa trải nghiệm, kết hợp sắc màu văn hóa với nhịp sống trẻ trung của thành phố, mang đến cho du khách những hành trình khám phá giàu cảm xúc và dấu ấn riêng.

Diễn ra từ ngày 2 - 5/4 tại Khu B, Công viên 23/9, ngày hội quy tụ hơn 150 gian hàng đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển và dịch vụ du lịch. Nhiều tour tuyến mới, combo trọn gói và hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn được giới thiệu, từ giảm giá đến 50%, nâng hạng dịch vụ, tặng voucher trải nghiệm đến các “khung giờ vàng” săn tour giá tốt.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra sàn giao dịch việc làm du lịch, cùng nhiều talkshow chuyên đề như “Vai trò của hướng dẫn viên trong du lịch TP. Hồ Chí Minh”, “TP. Hồ Chí Minh - nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch”…

Không gian ngày hội thêm sôi động với các chương trình nghệ thuật đa sắc từ acoustic, múa rối nước, ảo thuật đến đi cà kheo, cùng nhiều hoạt động tương tác mở như trang trí lót ly, quạt tre đan và làm ví da để du khách trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo. Trong khi đó, không gian ẩm thực được tổ chức xuyên suốt sự kiện, quy tụ các thương hiệu và đặc sản đến từ nhiều địa phương. Ngoài hoạt động giới thiệu và phục vụ món ăn, khu vực này còn có các nội dung trình diễn chế biến và trải nghiệm trực tiếp.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian triển lãm ảnh chủ đề “50 năm Thành phố mang tên Bác” với 30 tác phẩm tiêu biểu về hành trình phát triển và diện mạo đổi mới của TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh vùng Đông Nam Bộ…

Du lịch Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh"

Sự cộng hưởng từ các hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn, đặc biệt trong sau sự kiện khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Du lịch Gia Lai tiếp tục tạo ấn tượng, khi chỉ trong 3 tháng đầu năm, đón hơn 4,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu khoảng 8.710 tỷ đồng, tăng 17%.

Để tiếp tục thu hút khách trong dịp hè, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai tham gia “Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026” và giới thiệu điểm đến Gia Lai hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Sở tổ chức gian hàng quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai và Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 tại “Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026” nhằm giới thiệu thông tin, trưng bày biểu tượng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Cùng với đó, trang trí các hình ảnh giới thiệu về các điểm đến, sản phẩm du lịch Gia Lai gồm: Danh thắng (biển Kỳ Co, núi lửa Chư Đang Ya); Trưng bày và quảng bá các sản phẩm OCOP tại gian hàng; Trưng bày thông tin sản phẩm du lịch, đặc sản của tỉnh Gia Lai; ấn phẩm giới thiệu các dự án đầu tư của tỉnh Gia Lai; thông tin các dịch vụ du lịch và hoạt động chuyển đổi số du lịch; Giới thiệu, chào bán sản phẩm du lịch, các chương trình khuyến mãi, giảm giá của doanh nghiệp du lịch Gia Lai tham gia, phát miễn phí các ấn phẩm, tài liệu. Tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa với các tiết mục (trình diễn nhạc cụ truyền thống và Biểu diễn Võ thuật cổ truyền Bình Định) của địa phương.

Một số hình ảnh của đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tại Ngày hội Du lịch TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở cho biết, tại ngày hội du khách cũng được giới thiệu các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức trong quý II.2026; Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ V năm 2026; Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số năm 2026; khai mạc Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai – Điểm đến kỳ thú”; tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến Du lịch Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026; tổ chức Hội nghị đánh giá tiềm năng và phát triển sản phẩm du lịch; Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai…

Theo bà Chung, tại gian hàng của tỉnh đã có hàng ngàn du khách, các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến tham quan, tìm hiểu, xúc tiến các hoạt động quảng bá du lịch và trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh. Hầu hết các đại biểu và du khách rất ấn tượng và có kế hoạch tham quan du lịch Gia Lai trong dịp hè này, đây được xem là tín hiệu rất tích cực cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Với những giá trị được kiến tạo xuyên suốt theo chủ đề “Rộn ràng hè về”, việc tham gia quảng bá du lịch Gia Lai tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh 2026 sẽ không chỉ tạo cú hích cho thị trường du lịch mùa hè mà còn tiếp tục kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm và lan tỏa động lực tăng trưởng mới cho du lịch Gia Lai.