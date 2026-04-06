Phía sau chuyến bay Mỹ và thương vụ mua 50 chiếc Boeing của Vietnam Airlines

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mỹ ngày 18-21/2, Vietnam Airlines đã ký kết bản hợp đồng chiến lược mua 50 máy bay Boeing 737-8. Phía sau các hoạt động này là một cuộc chạy đua với thời gian, nơi các khối khai thác, kỹ thuật, dịch vụ...phải điều phối nhịp nhàng, đồng bộ đến từng phút.

Tinh thần "thần tốc" mùa xuân

Tổ chức một chuyến bay xuyên lục địa tới Mỹ chưa bao giờ là một bài toán đơn giản, ngay cả trong những điều kiện khai thác bình thường. Đây là hành trình bay dài và liên tục, được xếp vào nhóm những đường bay phức tạp bậc nhất trong mạng lưới khai thác của Vietnam Airlines, đòi hỏi sự băng qua không phận của nhiều quốc gia và yêu cầu sự phối hợp điều hành ở tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất. Những yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về kỹ thuật, kế hoạch nhiên liệu, năng lực điều hành bay, tổ chức phi hành đoàn tinh nhuệ và trên hết là bảo đảm an toàn tuyệt đối luôn được đặt ở mức cao nhất trong suốt toàn bộ hành trình.

Đáng chú ý, nhiệm vụ này được đặt ra đúng dịp Tết Nguyên đán 2026. Ngay khi có quyết định triển khai, toàn bộ hệ thống của hãng hàng không quốc gia đã phải khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án khai thác chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian, nơi các khối khai thác, kỹ thuật, dịch vụ… phải điều phối nhịp nhàng, đồng bộ đến từng phút.

Các phương án bay được đưa ra tính toán vô cùng kỹ lưỡng: Từ việc thiết lập đường bay tối ưu, xin cấp phép slot cất, hạ cánh, cho đến việc điều phối không lưu qua không phận nhiều quốc gia, tất cả đều phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định hàng không quốc tế mà vẫn duy trì được sự ổn định cho việc khai thác toàn mạng bay thương mại trong dịp Tết.

﻿ ﻿ Chuyên cơ A1 đưa Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mỹ ngày 18-21/2. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Song song với công tác điều hành khai thác, các khâu chuẩn bị kỹ thuật và dịch vụ cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ. Với hành trình kéo dài hơn 12 giờ và điểm đến là sân bay quân sự thay vì sân bay thương mại thông thường, từng hạng mục kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm điều kiện khai thác tàu bay, cũng như các phương án phục vụ mặt đất và trên không đều phải được rà soát kỹ lưỡng hơn bình thường. Nhiều cuộc họp chuẩn bị được tổ chức liên tục ngay từ trước 27 Tết, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị liên quan, để kiểm tra, cập nhật từng nội dung cụ thể, từ tải trọng, điều kiện phục vụ tại điểm đến đến phương án bảo đảm sức khỏe cho đội ngũ phục vụ trên chuyến bay đặc biệt này.

Ở khâu dịch vụ, áp lực không chỉ đến từ yêu cầu cao của một chuyến bay đặc biệt, mà còn ở thời điểm triển khai rơi đúng mùng 2 Tết, khi nhiều đơn vị cung ứng và nhà cung cấp đã bước vào kỳ nghỉ lễ. Trong quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, toàn bộ công tác hậu cần, kiểm tra và cung ứng vẫn phải được triển khai đồng bộ, hạn chế tối đa sai sót. Đáng chú ý, thực đơn trên từng chặng bay được xây dựng riêng, vừa bảo đảm đủ năng lượng, phù hợp với nhịp sinh học và cường độ làm việc của đoàn công tác, vừa mang đến không khí Tết trên hành trình làm nhiệm vụ xa nhà. Các món ăn truyền thống như bún thang, xôi gấc, bánh chưng, thịt đông, gà Đông Tảo… được lựa chọn, sắp xếp đan xen trong thực đơn như một cách đưa hương vị Tết đến với đoàn trong thời điểm đặc biệt, khi mọi người không có điều kiện đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân.

Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa các khối, cùng cách tổ chức công việc khẩn trương, chi tiết và tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị, đã góp phần bảo đảm chuyến bay diễn ra an toàn, trang trọng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra đối với một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt.

Ngày 27/3, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 129/QĐ -VPTW về việc khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư trong chuyến công tác tại Mỹ từ ngày 18-21/2. Trong danh sách được tặng bằng khen có ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, tổ bay và tổ tiếp viên chuyến bay VN1. Đây là những lực lượng trực tiếp góp phần vào thành công của hành trình mang đặc biệt.

Cú bắt tay tỷ USD

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết mua sắm 50 máy bay thân hẹp thế hệ mới Boeing 737-8 của Vietnam Airlines, ngày 18/2 (giờ địa phương) tại Washington. Đây không đơn thuần là một thương vụ mua bán thiết bị hàng không, mà là một bước đi chiến lược, đặt nền móng vững chắc cho quá trình trẻ hóa đội bay, nâng cao hiệu suất khai thác và tối ưu hóa chi phí vận hành trong tương lai dài hạn của hãng.

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang chịu áp lực lớn về biến đổi khí hậu, việc lựa chọn dòng máy bay hiện đại này giúp giảm thiểu đáng kể lượng tiêu hao nhiên liệu cũng như lượng khí thải phát ra môi trường. Quyết định này hoàn toàn phù hợp với lộ trình phát triển bền vững của quốc gia và cam kết vươn tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 mà Việt Nam đã tuyên bố trước cộng đồng quốc tế.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Vietnam Airlines ký kết mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737-8 dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến công tác tới Mỹ. Ảnh: VNA.

Sự bổ sung của 50 "tân binh" này sẽ làm tăng mạnh năng lực mở rộng mạng lưới đường bay trong khu vực và quốc tế, củng cố khả năng kết nối cũng như tính linh hoạt trong khai thác, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra một dư địa tăng trưởng ổn định trong cả trung và dài hạn cho hãng.

Nhìn rộng hơn ra ngoài khuôn khổ của một doanh nghiệp, thông qua việc thiết lập hợp tác dài hạn với Boeing - một trong những tập đoàn hàng không và vũ trụ hàng đầu thế giới - Vietnam Airlines đang từng bước khẳng định năng lực đối tác, uy tín tài chính và mức độ tin cậy của các doanh nghiệp Việt Nam trên sân chơi thị trường quốc tế. Quy mô khổng lồ của hợp đồng này là một cú hích quan trọng góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Điều này mở ra những không gian hợp tác mới, sâu rộng hơn về công nghệ hàng không, kỹ thuật bảo dưỡng và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Mỗi chiếc máy bay mang biểu tượng bông sen vàng cất cánh không chỉ là một phương tiện khai thác thương mại, mà đã trở thành một phần thiết yếu của hạ tầng kết nối quốc gia, chuyên chở theo năng lực cạnh tranh, hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên bầu trời khu vực và thế giới.

Đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ đang ngày càng được nâng tầm và đi vào chiều sâu, bản hợp đồng tỷ USD này mang ý nghĩa như một nhịp cầu kinh tế - kỹ thuật quan trọng, mở rộng không gian hợp tác song phương. Thương vụ này cũng làm gia tăng đáng kể vị thế và uy tín của Vietnam Airlines trên thị trường quốc tế, một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu.

Chuyên chở Việt Nam thu nhỏ ra thế giới

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao và kinh tế, một điểm sáng chiến lược khác trong chuỗi hoạt động tại Mỹ chính là nỗ lực quảng bá điểm đến Việt Nam. Trong các khuôn khổ chuyến công tác cấp cao, việc quảng bá này đã phản ánh một sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa ba trụ cột: Ngoại giao, kinh tế và truyền thông quốc gia.

Về địa chính trị và kinh tế toàn cầu hiện nay, quyền lực mềm đang ngày càng chiếm ưu thế. Vietnam Airlines với tư cách là hãng Hàng không quốc gia, không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ chuyên chở hành khách, mà thực sự đang chuyên chở cả hình ảnh và những câu chuyện đầy cảm hứng về Việt Nam ra thế giới.

﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ Vietnam Airlines mang hình ảnh Việt Nam xuất hiện trên màn hình Thomson Reuters tại Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ). Ảnh: VNA.

Có thể ví mỗi đường bay quốc tế mà Vietnam Airlines thiết lập như một "tuyến kết nối mềm". Tại đó, ngay từ khoảnh khắc bước lên khoang máy bay, hành khách quốc tế đã bắt đầu hành trình trải nghiệm văn hóa Việt. Từ nụ cười của tiếp viên, hương vị ẩm thực truyền thống, cho đến những ấn phẩm văn hóa, tất cả đều hòa quyện để giới thiệu trực tiếp và sinh động nhất về văn hóa, con người, cũng như khát vọng vươn lên phát triển của đất nước.

Sở hữu lợi thế mạng bay rộng khắp, một thương hiệu gắn liền với biểu tượng quốc gia và vị thế uy tín trong các liên minh hàng không quốc tế, Vietnam Airlines hội tụ đủ mọi điều kiện lý tưởng để trở thành một kênh lan tỏa hình ảnh đất nước một cách hiệu quả và bền vững nhất.

Trong bối cảnh thế giới phẳng, nơi sự cạnh tranh về thu hút đầu tư và điểm đến du lịch giữa các quốc gia ngày càng trở nên gay gắt, vai trò "đại sứ không trung" này càng cho thấy tầm quan trọng. Vietnam Airlines không chỉ đơn thuần tham gia về thị phần trên thị trường hàng không dân dụng, mà hãng đã và đang trực tiếp góp phần định hình cách thức nước Việt Nam hiện diện, tỏa sáng trên bản đồ kinh tế và du lịch toàn cầu.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Ngay từ khoảnh khắc bước lên khoang máy bay Vietnam Airlines, hành khách bắt đầu hành trình trải nghiệm văn hóa Việt. Ảnh: VNA.

Sải cánh cùng các chiến lược quốc gia

Bức tranh tổng thể về các hoạt động của Vietnam Airlines tại Mỹ sẽ không trọn vẹn nếu không được đặt vào trong khung chính sách và định hướng phát triển dài hạn của đất nước. Mọi chuyển động của hãng, từ chuyến bay chuyên cơ đến các hợp đồng kinh tế và chiến lược quảng bá, đều được đặt trong mạch vận động chung, hòa nhịp cùng các chiến lược và nghị quyết lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập mới.

Sự hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thể hiện vô cùng rõ nét thông qua chiến lược đầu tư đội bay thế hệ mới (như Boeing 737-8). Việc không ngừng ứng dụng các công nghệ hiện đại vào trong công tác khai thác, điều hành bay và dịch vụ khách hàng đang giúp hãng từng bước nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, tối ưu hóa năng suất của toàn bộ hệ thống.

Vietnam Airlines luôn sải cánh cùng các chiến lược của quốc gia. Ảnh: VNA.

Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới được hãng cụ thể hóa bằng hàng loạt hành động thực tiễn: Từ việc xây dựng chiến lược mở rộng mạng lưới bay, tăng cường mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các đối tác chiến lược trên toàn cầu, cho đến việc mạnh tay đầu tư đội máy bay hiện đại.

Ở phương diện văn hóa, tinh thần của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới được lan tỏa sống động trên từng hành trình bay. Bản sắc và các giá trị cốt lõi của Việt Nam được chắt lọc và thể hiện tinh tế trong từng sản phẩm dịch vụ, trong cách mà Vietnam Airlines tự hào kể câu chuyện về di sản, về đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Và cuối cùng, Quyết định 173 về chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài đã được cụ thể hóa bằng việc Hãng Hàng không Quốc gia luôn chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá điểm đến. Sự phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan ngoại giao, kinh tế và du lịch đã phát huy mạnh mẽ vai trò của một doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong công cuộc xây dựng hình ảnh quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.