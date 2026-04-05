Quán Hà Nội rộng 2m2, mỗi ngày bán nghìn chiếc bánh rán 'siêu nhỏ, siêu rẻ'

Nằm nép mình ở khu tập thể trên phố Quỳnh Mai (Bạch Mai, Hà Nội), quán bánh rán của chị Hà được thực khách miêu tả "nhỏ nhưng có võ".

Giờ tan tầm, khách ra vào nườm nượp, chủ quán và nhân viên vừa nặn, vừa rán bánh không ngơi tay.

Quán có diện tích chỉ vỏn vẹn 2m2 với một tấm biển đỏ giản đơn, không có chỗ ngồi, chỉ bán mang đi. Những mẻ bánh rán nóng hổi vớt ra tới đâu, bán hết ngay tới đó.

Chị Đặng Thị Hà - chủ quán - cho biết trước đây chị bán bánh khoai và bánh chuối truyền thống. Từ năm 2014, chị chuyển hướng sang làm bánh rán có kích thước nhỏ, màu sắc lạ mắt, hương vị dễ ăn, phù hợp với học sinh, sinh viên.

"Tôi muốn làm loại bánh nhỏ, hương vị khác bánh rán truyền thống nên phải tự mày mò công thức. Thời gian đầu, tôi không nhớ đã bỏ đi bao nhiêu mẻ bột vì bánh rán lên bị nứt, méo, không nở tròn đều hoặc vỏ mềm nhũn", chị kể.

Phải mất thời gian khá dài, chị mới tìm ra công thức hoàn thiện và cách căn chỉnh nhiệt độ dầu phù hợp. Mỗi ngày, chị chuẩn bị nguyên liệu từ 5h và mở bán từ 14-18h. Ngày mát trời hoặc se lạnh, quán bán càng chạy, có khi chỉ 3 tiếng đã hết sạch hàng.

Những chiếc bánh rán tại quán chị Hà có kích thước chỉ bằng 1/3 chiếc bánh rán truyền thống thông thường. Trước đây, mỗi chiếc bánh chị bán có giá 500 đồng, dần tăng lên 700 đồng. Hiện nay, do giá cả nguyên liệu tăng cao nên bánh được bán 1.000 đồng/chiếc. Trên mạng xã hội, món bánh rán của chị được gọi là "bánh rán rẻ nhất Hà Nội".

Quán có 3 loại vỏ bánh chính gồm màu vàng cam làm từ gạo nếp nguyên bản, màu xanh từ matcha và màu tím từ khoai lang tím - đa dạng cho thực khách lựa chọn. Thời điểm không có khoai lang tím, chị Hà sẽ thay bằng củ dền để có những chiếc bánh bắt mắt.

Theo chủ quán, phần vỏ bánh làm từ bột nếp, trộn thêm khoai lang để tăng độ thơm bùi, dẻo mịn. Nhân bánh làm từ đỗ xanh và dừa. Để có được những mẻ bánh chất lượng ổn định, toàn bộ nguyên liệu đều do chị chuẩn bị thủ công, từ ngâm gạo, xay bột nước, ép khô đến sên nhân.

Mùa hè, chị Hà có 2 nhân viên phụ nặn bánh, còn mùa đông cần 3-4 người mới kịp

Khi thả vào chảo dầu sôi, vỏ bánh phồng lên, chuyển sang màu vàng ruộm, bề mặt căng tròn. Khi thực khách cắn nhẹ, lớp vỏ giòn rụm vỡ ra, thoang thoảng mùi nếp và khoai, quyện cùng nhân đậu xanh sên nhuyễn, ngọt dịu, hòa với dừa sợi sần sật, ăn rất đưa miệng. Phần nhân bên trong vàng ươm bắt mắt.

"Việc căn nhiệt cũng rất quan trọng, làm sao để bánh căng tròn, vỏ bóng, màu nâu mật ong. Bên ngoài chín đều và bên trong vẫn giữ được độ mềm dẻo", chị Hà vừa thoăn thoắt đảo bánh vừa chia sẻ.

Thuỳ Dương (sống ở Bạch Mai, Hà Nội) là khách quen nhiều năm ở quán. "Bánh ở đây ngon, vị ngọt vừa phải, giá hợp lý. Chiều nào tan học về, mình cũng ghé qua ăn vặt cùng bạn. Mùa đông ăn bánh sẽ ngon hơn mùa hè nhưng giờ tan tầm quán rất đông, có khi phải chờ lâu mới tới lượt", Dương cho hay.

Chị Hà cho biết, trung bình mỗi ngày quán bán được 800 đến 1.000 chiếc bánh rán. Vào mùa đông, quán đông khách hơn, lượng bánh bán ra có thể lên tới hơn 3.000 chiếc/ngày.

Quán nhận được nhiều đánh giá tích cực trên mạng xã hội về hương vị và giá bán; chủ quán thân thiện, nhiệt tình.

