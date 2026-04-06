Nghỉ lễ 30/4 đi công viên giải trí biển lớn nhất Đông Nam Bộ phải chơi gì?

Đón kỳ nghỉ lễ dài từ Giỗ tổ tới Giải phóng miền Nam 30/4, đồng thời mở đầu một mùa hè rực lửa, công viên nước Aqua Adventure - Sun World Vũng Tàu (TPHCM) sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 17/4, tung trọn vẹn những trải nghiệm và làn trượt đẳng cấp nhất.

Và dưới đây là tốp những trải nghiệm mà bạn nhất định phải thử khi chọn đến công viên giải trí biển lớn nhất Đông Nam Bộ trong dịp này:

Thuyền nhân giao đấu - Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới

Được đánh giá là một trong những trải nghiệm cảm giác mạnh đỉnh nhất tại Sun World Vũng Tàu, Thuyền nhân giao đấu là trò chơi đạt kỷ lục “siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới”. Những đường trượt “tách nhập” xuất thần sẽ mang đến một cuộc đua tốc độ đầy hồi hộp và kịch tính, cho phép 10 người cùng lúc tham gia tranh tài.

Từ đỉnh tháp, du khách sẽ lao xuống những đường trượt dốc với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt, với hệ thống đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, mỗi lần trượt đều có thể trở thành một cuộc đua cạnh tranh quyết liệt. Nếu đi cùng đội nhóm, tiếng cổ vũ bên ngoài, hòa với tiếng hét phấn khích trong đường trượt sẽ tạo nên bầu không khí sôi động và đầy hứng khởi.

Theo Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới WorldKings, thông thường các trò chơi nước mỗi phao sẽ có bốn người, nhưng “Thuyền nhân giao đấu” chỉ cần hai người. “Đây là một sự kết hợp độc đáo mà không thể tìm thấy ở những nơi khác trên thế giới. Chính vì vậy, công viên nước này thực sự khác biệt và chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách và trẻ em tại đây”, ông Biswaroop nói.

Ốc đảo phiêu lưu - Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới

Là tổ hợp 8 đường trượt cho trẻ em, trong đó đường trượt kỷ lục dài gần 100m, thiết kế theo mô hình Water Coaster (Tàu lượn nước) dành riêng cho trẻ em, Ốc đảo phiêu lưu mang đến trải nghiệm khác biệt so với các máng trượt thông thường. Đường trượt uốn lượn ngoằn ngoèo không chỉ tạo nên sự thú vị về thị giác mà còn mang lại cảm giác khám phá khi trẻ đi xuyên qua các đoạn ống có hình dáng khác nhau.

Du khách sẽ di chuyển trên những chiếc thảm đóng vai trò như một toa tàu nhỏ, lướt qua những địa hình được mô phỏng theo nhịp điệu của tàu lượn siêu tốc: có những đoạn dốc đổ nhanh, những khúc cua chuyển hướng và sự đan xen thú vị giữa không gian ống kín và máng hở. Thiết kế theo công nghệ giải trí hiện đại của trò chơi sẽ giúp du khách nhí cảm nhận được lực hướng tâm nhẹ nhàng khi qua các khúc quanh và sự thay đổi cao độ một cách nhịp nhàng.

Vịnh phồn hoa - Bể tạo sóng 6.000m²

Bể tạo sóng khổng lồ rộng 6.000m² tại Sun World Vũng Tàu ứng dụng công nghệ hiện đại tạo ra những con sóng cao tới 2,2m, mang đến cảm giác như đang tắm biển thực sự. Du khách có thể thoải mái bơi đuổi theo những con sóng, ngụp lặn thỏa thích dưới mặt nước trong xanh hoặc chỉ đơn giản là nằm phơi nắng trên phao.

Được bố trí thành hai khu vực riêng biệt dành cho người lớn và trẻ em, các bé hoàn toàn có thể thoải mái bơi lội và chơi đùa giữa những con sóng nhân tạo an toàn. Trong khi đó, bố mẹ vẫn có không gian trải nghiệm bể tạo sóng riêng.

Hải lưu vô cực - Dòng sông thử thách đầu tiên tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, du khách sẽ được chu du trên những chiếc phao để vượt qua dòng nước xiết, thác ghềnh và các chướng ngại vật bất ngờ trên dòng sông thử thách. Mỗi khúc cua, mỗi dốc dựng đều ẩn chứa những thử thách mới, đòi hỏi du khách phải linh hoạt, nhanh nhạy xử lý tình huống và đón nhận sự phấn khích của trò chơi mang lại.

Tiếng cười rộn ràng, tiếng hò reo sẽ vang vọng khắp dòng sông. Du khách được sống trong bầu không khí sôi động và đầy kịch tính xuyên suốt hành trình.

Sông lười 650m - Dài nhất hệ thống Sun World

Sau những trò chơi mạnh mẽ, du khách có thể nghỉ ngơi và thư giãn trên sông lười dài 650m - dài nhất trong hệ thống công viên nước Sun World. Trên những chiếc phao tròn, du khách sẽ được dòng nước nhẹ nhàng đưa đi qua những khu vườn xanh mát bóng dừa, những cây cầu nhỏ xinh.

Đây là khoảng thời gian lý tưởng để hồi phục sức lực, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh và hít thở làn gió biển Vũng Tàu, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn khó quên.

Thế giới trò chơi đa dạng cho mọi lứa tuổi

Trên diện tích 15 ha phủ bóng 10.000 gốc dừa, công viên nước Aqua Adventure của Sun World Vũng Tàu còn nhiều trò chơi hiện đại, hấp dẫn. Du khách yêu thích thử thách cảm giác mạnh có thể thử sức với những đường trượt “khủng”, mang lại tâm thế “chinh phục sự mạo hiểm” như: “Rắn nước trở mình”, “Huyền thoại sóng khơi” và “Trăn nước kỳ thú”. Các gia đình có trẻ nhỏ sẽ yêu thích “Ốc đảo phiêu lưu”, “Đại thủy chiến thuyền thúng” và “Cù lao kỳ thú”. Trong khi “Xoáy nước cồn phụng” và “Mê lộ rừng tràm” mang đến những trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa phiêu lưu và thư giãn.

Đánh dấu cột mốc là công trình đầu tiên của Sun Group vận hành tại TP.HCM, Sun World Vũng Tàu áp dụng chính sách giá vé các ngày trong tuần chỉ 199.000 đồng/người. Đặc biệt, sinh viên mua vé trực tiếp tại quầy sẽ được ưu đãi mức giá 100.000 đồng/người. Combo vui chơi + buffet: 450.000 đồng/người lớn; 350.000 đồng/trẻ em.

Dịp thứ 7, chủ nhật và lễ, tết, Sun World Vũng Tàu áp dụng giá vé: 300.000 đồng/người lớn, 250.000 đồng/trẻ em. Combo vui chơi + buffet: 550.000 đồng/người lớn, 450.000 đồng/trẻ em.

Bên cạnh hệ thống trò chơi kỷ lục ấn tượng, Sun World Vũng Tàu được đầu tư đồng bộ hệ sinh thái tiện ích hiện đại với chuỗi nhà hàng buffet trong nhà và ngoài trời đáp ứng nhu cầu cho hàng nghìn du khách, tọa lạc ngay bên bờ biển Vũng Tàu nên thơ; các outlet ẩm thực và quầy dịch vụ tiện nghi, hiện đại.

Với những trải nghiệm độc đáo, công viên nước Aqua Adventure - Sun World Vũng Tàu hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến “không thể bỏ lỡ” của du khách khi đến TP.HCM. Đặc biệt, với công suất phục vụ hàng chục nghìn du khách, được thiết kế với khả năng vận hành 24/7, Sun World Vũng Tàu sẽ đáp ứng nhu cầu giải nhiệt của hàng triệu du khách tại vùng biển du lịch Vũng Tàu danh tiếng trong dịp lễ 30/4 – 1/5 và mùa hè “đỏ lửa” sắp tới./.