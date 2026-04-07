Trung Quốc:

Đi xe buýt công cộng mà như quán karaoke

TPO - Xu hướng du lịch thành phố bằng xe buýt phát triển mạnh mẽ ở khu vực miền Nam Trung Quốc. Trên những chuyến xe đặc biệt, hành khách thỏa thích ăn uống, hát karaoke, thậm chí có thể đưa thú cưng cùng trải nghiệm.

Những năm gần đây, xu hướng du lịch thành phố bằng xe buýt phát triển mạnh mẽ ở khu vực miền Nam Trung Quốc. Xu hướng này mang đến một luồng gió mới cho trào lưu dạo phố và biến những chiếc xe buýt thành những địa điểm di động để hát karaoke, chiếu phim, thậm chí ăn uống.

Theo SCMP, tại tỉnh Quảng Đông, một số người trẻ lựa chọn cách thức khám phá vùng đất theo cách độc lạ, sử dụng các tuyến xe buýt công cộng theo chủ đề để tận hưởng nhịp sống chậm rãi thường nhật.

1.jpg
Hành khách mang theo thú cưng khi di chuyển bằng xe buýt. Ảnh: baijiahao.baidu.com.

Trong khi việc ăn uống bị cấm trên các phương tiện giao thông công cộng ở hầu hết các thành phố, hành khách trên xe buýt hai tầng màu đỏ có tên là Yuetao của Quảng Châu vẫn có thể ăn dim sum thỏa thích.

Dịch vụ này được Tập đoàn Xe buýt Quảng Châu và một quán trà địa phương ra mắt vào năm 2022. Xe buýt có nội thất lấy cảm hứng từ kiến ​​trúc Quảng Đông cổ, có cửa sổ trời để ngắm toàn cảnh thành phố ở tầng 2.

Chuyến đi kéo dài 90 phút, với giá từ 14-19 USD/khách. Chuyến xe đi qua các địa danh như Bảo tàng nghệ thuật Quảng Đông và Tháp Quảng Châu. Du khách muốn trải nghiệm có thể được dịch vụ qua ứng dụng xe buýt tham quan Quảng Châu trên mạng xã hội.

Chuyến buýt được nhiều người hưởng ứng. Một du khách bình luận về dịch vụ độc lạ: “Ở quán trà di động này, điều quan trọng không chỉ là đồ ăn, mà còn là việc tận hưởng nhịp sống chậm rãi của thành phố. Chuyến xe buýt đã giúp tôi khám phá Quảng Châu".

2.jpg
bbbn.jpg
Dịch vụ ăn uống, hát karaoke trên xe giúp hành khách giải trí.

Nhiều thành phố khác cũng phát triển các mô hình xe buýt theo chủ đề. Tại Thâm Quyến, các tuyến xe buýt phục vụ bữa sáng cho phép hành khách đặt trước một ngày. Thành phố này cũng triển khai các tuyến xe buýt thân thiện với thú cưng vào cuối tuần.

Charlotte - người Thâm Quyến - nói với SCMP rằng cô rất thích những chiếc xe buýt có chủ đề ẩm thực và biết hát. "Những chiếc xe nhắc nhở tôi rằng đi xe buýt không có nghĩa là một chuyến đi làm mệt mỏi. Đó cũng có thể là cuộc phiêu lưu nhỏ", Charlotte chia sẻ.

Trên các tuyến xe Dangdang tại Quảng Châu, hành khách còn được xem phim, thưởng thức kịch Quảng Đông, ảo thuật hoặc hát karaoke trong chuyến đi kéo dài 75 phút. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giao thông công cộng Trung Quốc đối mặt với áp lực giảm khách.

SCMP
#xe buýt chủ đề #du lịch thành phố #Quảng Châu #xe buýt karaoke #xe buýt ăn uống #du khách Trung Quốc

