Lý do Ấn Độ lưu ý công dân du lịch Việt Nam

TPO - Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội khuyến cáo công dân nước này nên xin thị thực Việt Nam trước chuyến đi, ngay cả khi chỉ đến Phú Quốc, nhằm tránh các rủi ro phát sinh ngoài kế hoạch.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội vừa phát đi thông báo lưu ý công dân nước này đi du lịch Việt Nam, đặc biệt là những du khách đến Phú Quốc theo diện miễn visa.

Phú Quốc hiện áp dụng chính sách miễn visa cho một số quốc tịch, bao gồm công dân Ấn Độ, với điều kiện du khách chỉ lưu trú và di chuyển trong phạm vi đảo. Chính sách này không cho phép nhập cảnh vào đất liền Việt Nam.

Du khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại cầu Hôn (Kiss bridge), Phú Quốc vào tháng 12. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong một số trường hợp do những tình huống bất khả kháng, chẳng hạn như cấp cứu y tế và gián đoạn chuyến bay, công dân Ấn Độ được yêu cầu phải đến đất liền Việt Nam, như TPHCM hoặc Hà Nội, để điều trị y tế, tiếp tục hành trình hoặc nhận các hỗ trợ khác.

Vì vậy, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội lưu ý công dân Ấn Độ nên xin visa Việt Nam phù hợp trước khi đi du lịch Phú Quốc, ngay cả khi hành trình của họ chỉ giới hạn trong đảo. Nếu vẫn đi Phú Quốc mà không có visa Việt Nam hợp lệ (được phép theo quy định địa phương) và cần phải đến đất liền Việt Nam vì những lý do đã nêu ở trên, có thể phát sinh các vấn đề liên quan đến nhập cảnh.

Cơ quan này cũng lưu ý tình trạng mất hộ chiếu, khuyến cáo khi gặp sự cố, du khách cần lập tức trình báo với cơ quan công an tại địa phương nơi xảy ra vụ việc để hoàn tất thủ tục cần thiết.

Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh trong những năm gần đây, trở thành một trong những thị trường trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam.

Sau đại dịch COVID-19, nhờ việc mở rộng các đường bay thẳng, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng mạnh, đạt khoảng 750.000 lượt vào năm 2025, cao gấp 4,5 lần so với năm 2019. Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đi du lịch Ấn Độ cũng duy trì mức tăng trưởng ấn tượng, trung bình từ 17-20% mỗi năm.

Năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại thị trường Ấn Độ giai đoạn 2026-2027, với kỳ vọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh của lượng khách du lịch hai chiều.