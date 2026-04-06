Lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương ở TPHCM

TPO - Dịp Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ lễ từ thứ 5 (ngày 30/4) đến hết Chủ nhật (ngày 3/5), gồm hai ngày nghỉ là ngày nghỉ lễ và hai ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

UBND TPHCM vừa có thông báo đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2026.

Bạn trẻ chụp ảnh tại Dinh Độc Lập kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Ngô Tùng.

Với dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liên tục 3 ngày.

Cụ thể, nghỉ từ thứ 7 (ngày 25/4) đến thứ 2 (ngày 27/4), gồm một ngày nghỉ lễ (nhằm mùng 10/3 Âm lịch), một ngày nghỉ hằng tuần và một ngày nghỉ bù.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ.

UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND phường - xã - đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý. Đồng thời, bố trí các bộ phận trực theo quy định và làm việc hợp lý, lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ; đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị, các khu vui chơi công cộng, giải quyết công việc liên tục, phục vụ tổ chức và nhân dân.