Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

TPO - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, với 474/474 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến, sinh ngày 9/9/1968, quê quán: Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật.

Ông Nguyễn Huy Tiến là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Huy Tiến trưởng thành trong ngành kiểm sát, từng trải qua nhiều chức vụ: Phó Viện trưởng, rồi Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 6/2013 - 5/2015, ông là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình. Từ tháng 6/2015 - 4/2017, ông là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Từ tháng 5/2017 - 4/9/2018, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong giai đoạn 5/9/2018 - 4/2020, ông giữ chức Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 5/2020 - 8/2024, ông Nguyễn Huy Tiến là Phó Viện trưởng Thường trực, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 26/8/2024, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Huy Tiến được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 3/2026, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Huy Tiến được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 – 2031.