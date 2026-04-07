Bãi biển nhếch nhác, ngập rác trước mùa du lịch

TPO - Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào mùa du lịch biển, tuy nhiên tại khu vực bãi biển xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), tình trạng rác thải xuất hiện dày đặc đang gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Ghi nhận tại bãi tắm Xuân Hải, điểm nhấn của du lịch biển Lộc Hà với chiều dài gần 2km có nhiều khu vực bị rác thải bao phủ. Tại bãi cát, nhiều loại rác thải, từ túi nilon, chai nhựa....
Dọc theo bờ biển, khu vực các quán ăn và điểm bán nước giải khát xuất hiện nhiều rác thải bị vứt bừa bãi trên thảm cỏ, gây mất vệ sinh và làm xấu đi diện mạo chung của khu du lịch.
Mặt biển rác ngổn ngang, nhưng vẫn có nhiều người xuống tắm. Một số du khách bày tỏ mong muốn chính quyền và các đơn vị liên quan sớm triển khai dọn dẹp, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển.
Đặc biệt tại đây, Dự án quảng trường biển Cửa Sót hiện đang thi công dang dở và tạm dừng để rà soát nguồn vốn cũng góp phần làm gia tăng tình trạng mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.