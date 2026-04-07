Bãi biển nhếch nhác, ngập rác trước mùa du lịch

Hoài Nam

TPO - Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào mùa du lịch biển, tuy nhiên tại khu vực bãi biển xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), tình trạng rác thải xuất hiện dày đặc đang gây mất mỹ quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Ghi nhận tại bãi tắm Xuân Hải, điểm nhấn của du lịch biển Lộc Hà với chiều dài gần 2km có nhiều khu vực bị rác thải bao phủ. Tại bãi cát, nhiều loại rác thải, từ túi nilon, chai nhựa....
Không chỉ khu vực bãi biển, các tuyến đường dẫn ra biển và khu dịch vụ cũng rơi vào tình trạng lộn xộn, rác thải khắp nơi, cùng với việc thả rông gia súc gây ô nhiễm môi trường.
Dọc theo bờ biển, khu vực các quán ăn và điểm bán nước giải khát xuất hiện nhiều rác thải bị vứt bừa bãi trên thảm cỏ, gây mất vệ sinh và làm xấu đi diện mạo chung của khu du lịch.
Rác tràn ra khu vực đường đi.
Mặt biển rác ngổn ngang, nhưng vẫn có nhiều người xuống tắm. Một số du khách bày tỏ mong muốn chính quyền và các đơn vị liên quan sớm triển khai dọn dẹp, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển.
Ngoài ra, một số nhà hàng bị hư hỏng nặng sau hai trận bão liên tiếp vào năm 2025 vẫn chưa được khắc phục để kinh doanh trở lại khiến khu vực du lịch biển trở nên nhếch nhác.
Đặc biệt tại đây, Dự án quảng trường biển Cửa Sót hiện đang thi công dang dở và tạm dừng để rà soát nguồn vốn cũng góp phần làm gia tăng tình trạng mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Liên quan đến tình trạng này, đại diện xã Lộc Hà cho biết sẽ sớm tổ chức họp với các hộ kinh doanh nhằm triển khai công tác chỉnh trang. Đặc biệt sẽ tổ chức ra quân tổng vệ sinh làm sạch môi trường đồng thời xây dựng các giải pháp quản lý bền vững nhằm nâng cao chất lượng du lịch, tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách.
