Bãi rác cháy âm ỉ nhiều ngày, khói độc ‘tấn công’ khu dân cư ở Quảng Trị

Hoàng Nam
TPO - Bãi rác tập trung tại xã Quảng Ninh (Quảng Trị) cháy kéo dài nhiều ngày, phát tán khói dày đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Ngày 7/4, ông Trần Xuân Tình - Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh xác nhận, trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy tại bãi rác tập trung, gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống lân cận.

Khói bốc nghi ngút nhiều ngày nay tại bãi rác trên địa bàn xã Quảng Ninh.

Theo ghi nhận, khu vực bãi rác rộng khoảng 1ha cháy âm ỉ nhiều ngày, tạo thành những cột khói trắng đục bốc cao, lan rộng ra khu dân cư. Mùi hôi thối nồng nặc từ rác thải cháy, theo chiều gió xộc thẳng vào nhà dân, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

“Bãi rác cháy nhiều ngày nay, mùi hôi lẫn mùi khói khiến người dân chúng tôi ở gần bãi rác rất khó thở, ai cũng lo lắng” - bà Trần Thị Xuyến, trú thôn Lệ Kỳ 1 chia sẻ.

Cùng tâm trạng, bà Trần Thị Đào (trú xã Quảng Ninh) cho biết, khói từ bãi rác không chỉ gây khó chịu mà còn khiến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ ngửi khói độc dẫn đến ho, sổ mũi, chảy nước mắt… nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Chính quyền đã huy động lực lượng dập lửa nhưng không hiệu quả.

Theo ông Trần Xuân Tình, ngay sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai nhiều biện pháp dập lửa.

Các phương án như phun nước, lấp đất cát từ bên dưới được thực hiện nhằm hạn chế cháy lan và giảm phát tán khói bụi ra môi trường. “Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi, đồng thời rà soát, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trong bãi rác có nhiều vật liệu dễ cháy như bật lửa, nên nguy cơ phát sinh cháy lại rất cao” - ông Tình thông tin.

Đáng chú ý, bãi rác nằm gần tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Bùng – Vạn Ninh. Khói từ đám cháy nhiều thời điểm lan rộng, bao phủ một phần mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ hạn chế tầm nhìn của các phương tiện lưu thông.

Khói mù có nguy cơ gây mất an toàn trên cao tốc Bắc - Nam.

Người dân cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài, đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều tối khi sương mù dày, rất dễ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

#cháy bãi rác #ô nhiễm môi trường #khói độc #khuất tầm nhìn #cao tốc Bắc - Nam #Quảng Trị

