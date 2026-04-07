Hà Nội: Tìm nhà đầu tư dự án cụm công nghiệp rộng 35ha

TPO - Cụm công nghiệp Canh Nậu 2 có diện tích khoảng 35 ha, sẽ là nơi sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, không có dân cư sinh sống. Dự án sẽ thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã vào cụm công nghiệp sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm ô nhiễm môi trường làng nghề tại địa phương.

Ngày 6/4, UBND xã Tây Phương (Hà Nội) cho biết, xã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Canh Nậu 2 (xã Tây Phương).

Theo đó, Cụm công nghiệp Canh Nậu 2 có diện tích khoảng 35ha, tại các xứ Đồng Sọt, Chăn nuôi, Bãi Bóng, đồng Sóc…(thuộc xã Canh Nậu cũ nay là xã Tây Phương).

Về vị trí, phía Bắc và phía Đông giáp xã Hát Môn, phía Nam giáp đường ĐH 28, phía Tây giáp khu đất quy hoạch Cụm Công nghiệp Canh Nậu 1.

Xã Tây Phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng.

Cụm công nghiệp Canh Nậu 2 sẽ là nơi sản xuất công nghiệp, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng chủ yếu nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Từ nay đến ngày 19/4, các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu cần nộp hồ sơ tại các điểm phục vụ hành chính công xã, phường hoặc các chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố.

Được biết, xã Tây Phương là một trong những địa phương có số lượng cụm công nghiệp nhiều nhất Hà Nội.

Hiện tại, trên địa bàn xã đã có 1 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp làng nghề đang hoạt động, tạo mặt bằng sản xuất cho 1.235 doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã có nhiều làng nghề truyền thống, xã đã đề xuất và được thành phố thành lập thêm các cụm công nghiệp làng nghề gồm: Cụm công nghiệp Chàng Sơn (giai đoạn 2), Cụm công nghiệp Hữu Bằng, Cụm công nghiệp Bình Phú I (giai đoạn 2), Cụm công nghiệp Dị Nậu, Cụm công nghiệp Hương Ngải, Cụm công nghiệp Canh Nậu (giai đoạn 2) và Cụm công nghiệp Thạch Xá.