Chi tiết mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định mới của Hà Nội

TPO - Thành phố đã ban hành quyết định, quy định rõ các mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất triển khai dự án. Trong đó, có nhiều nội dung mới nhằm hỗ trợ người bị thu hồi đất sớm an cư, ổn định cuộc sống

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định, quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực ngay và thay thế tất cả quyết định trước đây của UBND thành phố.

Về bồi thường, thành phố quy định rõ các khoản bồi thường đối với đất, tài sản gắn liền với đất và các chi phí liên quan. Cụ thể:

Đối với trường hợp người sử dụng đất không có hồ sơ chứng minh chi phí đầu tư vào đất, vẫn được bồi thường theo mức cố định.

Trong đó, đất nông nghiệp trồng lúa và cây hàng năm được bồi thường 50.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản là 35.000 đồng/m2; đất rừng sản xuất bồi thường từ 7.500 đồng đến 25.000 đồng/m2; Đất phi nông nghiệp trong một số trường hợp cũng được bồi thường 35.000 đồng/m2.

Người dân tháo dỡ công trình, bàn giao đất để thực hiện dự án

Về tài sản trên đất, đối với các công trình không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, người dân vẫn được bồi thường khoảng 60% giá trị.

Trường hợp công trình bị cắt xén một phần, ngoài phần bị phá dỡ, còn được bồi thường bổ sung phần ảnh hưởng và chi phí hoàn trả mặt tiền.

Về di chuyển mồ mả: Trường hợp hộ gia đình di chuyển mồ mả về khu đất do nhà nước bố trí thì được bồi thường di chuyển theo đơn giá quy định; trường hợp gia đình tự lo đất di chuyển mồ mả thì gia đình được hỗ trợ thêm 15 triệu đồng.

Về chi phí di chuyển tài sản, mỗi hộ được bồi thường từ 10- 15 triệu đồng.

Trường hợp đất không bị thu hồi nhưng bị hạn chế khả năng sử dụng (ví dụ đất giáp khu đô thị không sử dụng được), người sử dụng đất được bồi thường một lần bằng 80% giá đất.

Nhiều hỗ trợ

Bên cạnh bồi thường, người bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống bằng tiền tương đương 30 kg gạo/người/tháng (từ 6- 36 tháng).

Người lao động được hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm. Mức hỗ trợ phổ biến là bằng 5 lần giá đất nông nghiệp đối với người trực tiếp sản xuất.

Đối với các trường hợp đặc thù như đất giao khoán, mức hỗ trợ thấp hơn, dao động từ 0,5 đến 1 lần giá đất.

Người dân phải di dời chỗ ở cũng được hỗ trợ chi phí tạm cư. Nếu tự lo chỗ ở tạm thời, mức hỗ trợ là 2,5 triệu đồng/người/tháng hoặc 5 triệu đồng đối với hộ độc thân (tối đa không quá 15 triệu đồng/tháng).

Các hỗ trợ về đất, gồm:

Đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại sử dụng trước ngày 01/7/2014 nhưng không được bồi thường sẽ được hỗ trợ bằng 100% giá đất nông nghiệp theo bảng giá đất của thành phố. Tương tự, đất phi nông nghiệp sẽ được hỗ trợ bằng 10%; đất vườn, ao, đất nông nghiệp đã tách ra khỏi thửa đất ở được hỗ trợ bằng 50%.

Hỗ trợ bằng 5 lần đối với diện tích đất nông nghiệp mà tại thời điểm thu hồi không đủ điều kiện để sản xuất không do lỗi của người sử dụng đất, không vi phạm pháp luật đất đai.

Hỗ trợ đối với tài sản:

Công trình không hợp pháp xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường trước ngày 01/7/2014, được hỗ trợ bằng 50%.

Cây trồng, vật nuôi không thể di dời trên đất nông nghiệp đủ điều kiện bồi thường được hỗ trợ từ 50-80%.

Về tái định cư: Các phường sẽ bồi thường bằng bán căn hộ chung cư tái định cư. Trường hợp có nhu cầu bồi thường bằng đất mà trên địa bàn phường còn quỹ đất thì UBND phường thực hiện bồi thường bằng giao đất ở tái định cư.

Đối với các xã thì thực hiện bồi thường bằng giao đất ở tái định cư. Diện tích đất ở được bồi thường bằng diện tích đất ở bị thu hồi.

Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống (đã tách hộ) có chung quyền sử dụng 1 thửa đất ở bị thu hồi thì từng hộ gia đình được mua 1 căn hộ tái định cư hoặc giao 1 suất đất ở tái định cư.