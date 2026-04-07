Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Gia Lai ra ‘tối hậu thư’ cho 2 dự án BĐS nghìn tỷ

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Gia Lai ra “tối hậu thư”, yêu cầu 2 dự án Laimian và Phương Mai Bay Resort phải khởi động thi công chậm nhất trong tháng 6, nếu tiếp tục chậm trễ sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngày 6/4, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng qua buổi làm việc với chủ đầu tư dự án Laimian và dự án Phuong Mai Bay Resort về tình hình triển khai.

Theo đó, ông Hoàng giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm việc cụ thể với chủ đầu tư hai dự án về kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phải xác định cụ thể các mốc tiến độ triển khai, thời gian hoàn thành từng khu vực cũng như thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ dự án.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xử lý, giải quyết các nội dung có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đối với từng dự án, từng trường hợp cụ thể.

"Nếu tiếp tục chậm trễ, không triển khai thi công xây dựng trên hiện trường thì xem xét xử lý theo quy định của pháp luật", chỉ đạo nêu rõ.

Dự án Phương Mai Bay Resort "nằm yên bất động" nhiều năm. Ảnh: Trương Định.

Đối với chủ đầu tư 2 dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ, báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, tập trung các nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị, chậm nhất trong tháng 6 phải tổ chức triển khai thi công xây dựng trên hiện trường và định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.

Dự án Laimian (tên cũ là Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh) do Công ty cổ phần Bất động sản Thành Châu làm chủ đầu tư. Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 và điều chỉnh vào các năm 2018, 2021.

Qua các lần điều chỉnh, dự án được bổ sung hạng mục, mở rộng quy mô, đồng thời tăng tổng vốn từ hơn 1.300 tỷ đồng lên khoảng 13.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được gia hạn đến năm 2027. Dự án có quy mô gần 113ha, định hướng phát triển khu du lịch biển cao cấp với các hạng mục khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng xứng tầm một công trình có tầm vóc quốc tế. Tuy nhiên, đến nay dự án mới triển khai khối lượng hơn 3.000 tỷ đồng rồi tạm dừng, nhiều hạng mục xây dựng dang dở.

Dự án Phương Mai Bay Resort do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 30ha, tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu nghỉ dưỡng sinh thái biển tiêu chuẩn 5 sao. Tuy nhiên, sau gần 8 năm triển khai dự án chỉ xây 2 biệt thự mẫu, kè chắn cát bay, bãi đỗ xe, nhà ở nhân viên…, còn lại là bãi cát trống mênh mông. Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai có văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất phương án chấm dứt hoạt động đối với dự án này. Song, chủ đầu tư mong muốn tỉnh tạo điều kiện để tiếp tục triển khai.

Trương Định
