1600 doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được hỗ trợ đổi mới công nghệ

TPO - Thông qua các chính sách hỗ trợ có trọng tâm, Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026-2030 sẽ giúp kết nối doanh nghiệp với khoa học công nghệ, thị trường và nguồn lực tài chính, từ đó tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là công cụ hiệu quả để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tháng 9/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026–2030, đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Chương trình được triển khai ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 235/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CР ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công, cho thấy vai trò và tầm quan trọng của hoạt động khuyến công.

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương, Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của Chương trình là việc xây dựng 100 mô hình trình diễn kỹ thuật nhằm phổ biến công nghệ mới và sản xuất sản phẩm mới tại các địa phương. Đây được xem là giải pháp quan trọng để thúc đẩy đổi mới công nghệ, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận với máy móc, thiết bị hiện đại và quy trình sản xuất tiên tiến.

Cùng với đó, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ tiên tiến cho khoảng 1.600 cơ sở công nghiệp nông thôn trên cả nước. Đồng thời, 100 mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn sẽ được triển khai, gắn với hỗ trợ xử lý môi trường như nước thải, khí thải, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn mới nhấn mạnh quan điểm phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, trong khi doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất là trung tâm triển khai, từng bước hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng có sức cạnh tranh cao.

Nâng tầm thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026-2030 không chỉ dừng ở hỗ trợ sản xuất, chương trình còn chú trọng phát triển thị trường và thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Dự kiến sẽ có 2 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia được tổ chức, cùng với việc hỗ trợ 120 cơ sở đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Ngoài ra, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được đẩy mạnh, gồm 15 hội chợ trong nước, 5 hội chợ quốc tế. Các doanh nghiệp cũng được hỗ trợ tham gia gian hàng tại hàng chục sự kiện, triển lãm khác.

Về phát triển nguồn nhân lực, chương trình đặt mục tiêu đào tạo khoảng 7.500 học viên thông qua các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn, tiêu dùng bền vững. Song song với đó là việc tổ chức 35 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công.

Một điểm mới đáng chú ý nữa, theo Phó Cục trưởng Đỗ Thị Minh Trâm, là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và triển khai hoạt động khuyến công. “Hệ thống quản lý đề án và cơ sở dữ liệu về sản phẩm công nghiệp nông thôn sẽ được xây dựng theo mô hình số hóa thống nhất từ trung ương đến địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng khả năng kết nối thị trường”, bà Trâm chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công

﻿phát biểu tại hội nghị khuyến công.

Chương trình cũng hướng tới hình thành các mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ – logistics trong các ngành có lợi thế như chế biến nông, lâm, thủy sản; dệt may; thủ công mỹ nghệ. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh cho các ngành tiêu thụ năng lượng lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Với phạm vi áp dụng rộng, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các làng nghề, Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang triển khai nhiều Nghị quyết như Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, vai trò của khuyến công càng được nâng lên rõ nét.

“Khuyến công chính là công cụ trực tiếp hiện thực hóa các chủ trương về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, giúp khu vực công nghiệp nông thôn thích ứng nhanh với yêu cầu mới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế”, bà Đỗ Thị Minh Trâm nói.