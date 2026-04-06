Tìm thấy thi thể thợ điêu khắc mất tích trong rừng

TPO - Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Nghệ An đã phát hiện thi thể anh Lê Văn Dương - thợ điêu khắc mất liên lạc khi rời nhà đi làm từ ngày 3/4.

Chiều 6/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) sau 4 ngày mất liên lạc.

Thi thể anh Dương được phát hiện tại khu vực Thung 2 - lèn Rỏi, cách chùa Tân Kỳ khoảng hơn một km. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 3/4, anh Dương rời nhà đi làm nhưng sau đó mất liên lạc với gia đình. Người thân cho biết trước khi xảy ra sự việc, anh không có biểu hiện bất thường. Anh Dương làm việc tại một xưởng điêu khắc lăng mộ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Dương sau 4 ngày mất liên lạc.

Đến ngày 4/4, gia đình trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Công an xã Tân Kỳ sau đó phối hợp với lực lượng quân sự, các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của anh Dương để lại gần khu vực chùa Tân Kỳ. Một số thợ xây làm việc gần đó cho biết đã thấy một người có đặc điểm nhận dạng giống anh Dương đi bộ vào khu vực rừng núi phía sau chùa.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người tham gia tìm kiếm, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái để rà soát khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến chiều 6/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Dương.