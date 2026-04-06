Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể thợ điêu khắc mất tích trong rừng

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Nghệ An đã phát hiện thi thể anh Lê Văn Dương - thợ điêu khắc mất liên lạc khi rời nhà đi làm từ ngày 3/4.

Chiều 6/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ) sau 4 ngày mất liên lạc.

Thi thể anh Dương được phát hiện tại khu vực Thung 2 - lèn Rỏi, cách chùa Tân Kỳ khoảng hơn một km. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 3/4, anh Dương rời nhà đi làm nhưng sau đó mất liên lạc với gia đình. Người thân cho biết trước khi xảy ra sự việc, anh không có biểu hiện bất thường. Anh Dương làm việc tại một xưởng điêu khắc lăng mộ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Dương sau 4 ngày mất liên lạc.

Đến ngày 4/4, gia đình trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Công an xã Tân Kỳ sau đó phối hợp với lực lượng quân sự, các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của anh Dương để lại gần khu vực chùa Tân Kỳ. Một số thợ xây làm việc gần đó cho biết đã thấy một người có đặc điểm nhận dạng giống anh Dương đi bộ vào khu vực rừng núi phía sau chùa.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người tham gia tìm kiếm, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái để rà soát khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến chiều 6/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Dương.

#thợ điêu khắc #Nghệ An #mất tích #tìm kiếm #thi thể

