Hiện trạng dự án cầu Đuống 1.800 tỷ đồng sau gần 3 năm thi công

Dương Triều

TPO - Ghi nhận tại hiện trường đầu tháng 4/2026, dự án cầu Đuống mới đang trong tình trạng thi công không đồng bộ. Dù các hạng mục dưới lòng sông đã thành hình nhưng ở hai đầu cầu, việc thi công vẫn dang dở do khâu giải phóng mặt bằng.

VIDEO: Công trình nghìn tỷ chậm tiến độ, cầu Đuống cũ tiếp tục gồng gánh.
Được đưa vào khai thác từ năm 1902, cầu Đuống là một trong những công trình hiếm hoi tại Thủ đô vẫn đang duy trì việc khai thác chung đường sắt và đường bộ.
Sau hơn một thế kỷ "gồng gánh" áp lực hạ tầng tích tụ, việc thay thế cầu Đuống cũ đã trở thành yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn giao thông.
Dự án cầu Đuống mới được khởi công tháng 7/2023, do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phối hợp với UBND TP Hà Nội triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Công trình có vai trò quan trọng khi kết nối khu vực Gia Lâm và Long Biên (nay là xã Phù Đổng và phường Việt Hưng), đồng thời nằm trên hành lang vận tải thủy số 1. Mục tiêu ban đầu là hoàn thành trong năm 2025.
Tuy nhiên, thực tế thi công cho thấy dự án vấp phải “nút thắt” lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Phạm vi triển khai liên quan đến 141 hộ dân với diện tích gần 5 ha, kéo theo áp lực lớn về bồi thường và tái định cư. Đến giữa năm 2025, nhiều khu vực đường dẫn vẫn chưa được bàn giao, nhà thầu chỉ có thể triển khai thi công trong phạm vi lòng sông.
Ghi nhận đầu tháng 4/2026, hai đầu cầu vẫn là đại công trường dang dở với cảnh nhà dân xen kẽ máy móc. Dù một số hộ đã di dời, nhiều gia đình vẫn bám trụ trong phạm vi dự án do vướng mắc giải tỏa. Những nút thắt này buộc cơ quan quản lý phải lùi thời hạn về đích sang năm 2026.
Tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng, nhà thầu nỗ lực duy trì nhịp độ thi công '3 ca, 4 kíp' để bù tiến độ. Tính đến đầu năm 2026, sản lượng cầu đường sắt đạt khoảng 57% và cầu đường bộ đạt 60%. Các hạng mục quan trọng như đường dẫn và nút giao vẫn đang phải 'án binh bất động' chờ giải tỏa.
Khi hoàn thành, cầu Đuống mới sẽ tách riêng đường bộ và đường sắt, nâng cao tĩnh không, cải thiện đáng kể năng lực vận tải thủy và giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội.
Trong khi cầu mới vẫn chưa thể “bứt tốc”, cầu Đuống cũ vẫn tiếp tục gồng gánh vai trò của mình – như một điểm nghẽn chưa được tháo gỡ triệt để trên bản đồ giao thông Thủ đô.
