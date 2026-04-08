Hiện trạng dự án cầu Đuống 1.800 tỷ đồng sau gần 3 năm thi công

TPO - Ghi nhận tại hiện trường đầu tháng 4/2026, dự án cầu Đuống mới đang trong tình trạng thi công không đồng bộ. Dù các hạng mục dưới lòng sông đã thành hình nhưng ở hai đầu cầu, việc thi công vẫn dang dở do khâu giải phóng mặt bằng.
Sau hơn một thế kỷ "gồng gánh" áp lực hạ tầng tích tụ, việc thay thế cầu Đuống cũ đã trở thành yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn giao thông.
Tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng, nhà thầu nỗ lực duy trì nhịp độ thi công '3 ca, 4 kíp' để bù tiến độ. Tính đến đầu năm 2026, sản lượng cầu đường sắt đạt khoảng 57% và cầu đường bộ đạt 60%. Các hạng mục quan trọng như đường dẫn và nút giao vẫn đang phải 'án binh bất động' chờ giải tỏa.