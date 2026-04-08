Giá gas ‘dựng đứng’, người dân TPHCM chuyển sang bếp điện

TPO - Giá gas liên tục leo thang trong thời gian ngắn đang làm đảo lộn thói quen chi tiêu của nhiều gia đình. Trước áp lực chi phí, thị trường bếp điện bất ngờ sôi động khi người tiêu dùng chuyển hướng sang giải pháp nấu nướng tiết kiệm và an toàn hơn.

Giá gas biến động mạnh

Đà tăng của giá gas trong nước được xác định chịu tác động lớn từ thị trường quốc tế, đặc biệt là những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến nguồn cung LPG bị ảnh hưởng.

Từ đầu tháng 3/2026 đến nay, giá gas bán lẻ đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh tăng liên tiếp. Chỉ riêng trong tháng 3, các doanh nghiệp đã có tới 5 lần điều chỉnh, tổng mức tăng khoảng 100.000 đồng/bình 12kg. Đến kỳ điều chỉnh ngày 1/4, giá gas tiếp tục tăng thêm gần 100.000 đồng/bình.

Mỗi bình gas 12kg hiện nay có giá gần 700.000 đồng khiến người tiêu dùng choáng váng

Như vậy, tổng mức tăng từ đầu tháng 3 đến nay đã lên trên dưới 200.000 đồng/bình 12kg, tùy thương hiệu. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi lần đổi gas, người tiêu dùng phải chi thêm một khoản đáng kể.

Nhiều đại lý cho biết sức mua đang bị ảnh hưởng khi người tiêu dùng trở nên dè dặt hơn. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, một số đại lý, cửa hàng gas tại TPHCM và một số tỉnh thành phía Nam đã chủ động giảm giá nhẹ từ 10.000–20.000 đồng/bình, đồng thời triển khai các chương trình tặng quà như dầu ăn, đường, bột ngọt cho khách quen.

Theo các chuyên gia, dù giá gas hiện có dấu hiệu tạm ổn định nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường thế giới. Nếu giá quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc tăng thêm, khả năng giá trong nước tiếp tục điều chỉnh là khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá và chi phí vận chuyển cũng là những yếu tố cần theo dõi sát, có thể tác động trực tiếp đến giá gas trong các kỳ tới.

Người tiêu dùng xoay trục

Trước đà tăng mạnh của giá nhiên liệu, đặc biệt là gas buộc nhiều hộ gia đình tại TPHCM phải tính toán lại chi tiêu sinh hoạt. Không ít người lựa chọn thay đổi thói quen nấu nướng, chuyển sang sử dụng bếp điện như một cách giảm áp lực chi phí.

Bếp điện lên ngôi trong bối cảnh giá gas tăng cao

Nhà hết gas đúng lúc giá tăng, chị Mai Thi (ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) không khỏi bất ngờ khi phải trả số tiền cao hơn nhiều so với trước. Chị cho biết, trước Tết, bình gas 12kg gia đình sử dụng có giá hơn 400.000 đồng, nay đã vọt lên gần 700.000 đồng nhưng vẫn không có sẵn loại bình lớn. “Người giao chỉ còn bình 6kg nên tôi đành dùng tạm. Giá tăng cao như vậy thì phải tính cách khác” - chị Thi chia sẻ.

Chị Thi quyết định mua thêm bếp từ đơn với giá khoảng 1,3 triệu đồng để sử dụng linh hoạt. “Gia đình chỉ có 3 người, nấu ăn đơn giản vào buổi tối nên bếp điện là giải pháp phù hợp, nhất là khi giá gas cứ tăng liên tục” - chị Thi nói.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ phường Gò Vấp) cũng chuyển sang sử dụng bếp điện khi chiếc bếp gas cũ cần thay mới. Sau khi tham khảo nhiều nơi, chị quyết định đầu tư bếp điện đôi với giá gần 13 triệu đồng. “So với vài năm trước, bếp điện giờ rẻ hơn nhiều. Tôi còn lắp thêm aptomat (cầu dao tự động) để đảm bảo an toàn. Tính ra, dùng bếp điện vừa chủ động, vừa tiết kiệm hơn khi giá gas tăng cao như hiện nay” - chị Hoa cho biết.

Hàng loạt bếp điện có thương hiệu, phân khúc giá cả từ vài triệu đến 20 triệu đồng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

Áp lực từ giá gas đang tạo cú hích rõ rệt cho thị trường bếp điện. Theo khảo sát của PV báo Tiền Phong tại nhiều cửa hàng kinh doanh các loại bếp ở TPHCM, số lượng người đến tìm hiểu và chọn mua bếp điện luôn nhộn nhịp, sôi động. Các sản phẩm bếp điện đa dạng, phong phú; có nhiều mức giá khác nhau, từ vài triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, thậm chí trên 20 triệu đồng tùy theo đó là bếp đơn hay bếp đôi, chức năng inverter (tiết kiệm điện), thương hiệu, xuất xứ…

Anh Bình, đại diện một cửa hàng kinh doanh bếp điện tại phường Sài Gòn thông tin, sức mua tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. “Lượng khách tăng hơn 50%. Bếp điện có ưu điểm sạch sẽ, nấu nhanh, không gây nóng. Trung bình tiền điện cho nấu ăn chỉ khoảng 100.000–200.000 đồng mỗi tháng, tùy mức sử dụng” - anh Bình nói.

Nhiều cửa hàng cho biết, lượng khách đến tham khảo và mua bếp điện tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái

Để kích cầu mua sắm, nhiều cửa hàng tung ra các chương trình khuyến mãi như giảm giá 10%, tặng bộ nồi, lò vi sóng hoặc phiếu mua hàng nhằm thu hút người tiêu dùng.

Xu hướng chuyển sang sử dụng bếp điện không chỉ là giải pháp tình thế mà đang dần trở thành lựa chọn dài hạn của nhiều gia đình. Dẫu vậy, người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn, lo ngại việc sử dụng bếp điện có thể làm tăng hóa đơn tiền điện, nhất là trong bối cảnh giá điện cũng có thể điều chỉnh. Ngoài ra, việc lắp đặt yêu cầu hệ thống điện ổn định, đảm bảo an toàn cũng là yếu tố cần cân nhắc.