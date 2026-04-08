60 tấn cá bớp chết bất thường, thiệt hại hàng chục tỷ, nông dân Lý Sơn điêu đứng

Nguyễn Ngọc
TPO - Những ngày qua, vùng biển đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận tình trạng cá bớp nuôi lồng bè chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người dân, ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo thống kê ban đầu, toàn bộ 57/57 lồng bè nuôi cá bớp trên địa bàn đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đều bị ảnh hưởng. Tổng sản lượng cá chết khoảng 60 tấn, với trọng lượng mỗi con từ 0,5 đến 5kg. Đáng chú ý, phần lớn là cá đã đến kỳ thu hoạch, chuẩn bị xuất bán, khiến nhiều hộ nuôi rơi vào cảnh trắng tay sau một vụ đầu tư lớn.

Một số hộ dân nuôi cá cho biết, trước đó để tránh ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam họ đã chủ động di chuyển lồng bè vào khu vực vũng neo đậu An Hải để tránh trú.

Lồng bè nuôi cá của người dân trên vùng biển đặc khu Lý Sơn.

Tuy nhiên, từ ngày 31/3, cá bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, mất nhớt, bụng chuyển đỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, cá chết nhanh, lan rộng trên diện tích nuôi, khiến người nuôi không kịp trở tay.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết, địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với Chi cục Thủy sản - Biển đảo Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân. Đây là thiệt hại rất lớn đối với người nuôi, nhất là trong bối cảnh phần lớn cá đã đến kỳ thu hoạch.

Cá chết hàng loạt khiến người dân điêu đứng.

“Trước mắt, địa phương tập trung hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp xử lý môi trường nước, tăng cường theo dõi, chăm sóc các lồng nuôi còn lại để hạn chế thiệt hại phát sinh. Về lâu dài, chúng tôi sẽ kiến nghị các ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ phù hợp, đồng thời tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường để người dân chủ động ứng phó”, ông Huy nói.

#Suy thoái môi trường biển #Thiệt hại nghề nuôi trồng thủy sản #Đột biến cá chết hàng loạt #Ảnh hưởng kinh tế vùng biển #Biện pháp ứng phó ô nhiễm môi trường

