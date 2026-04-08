Cảnh hoang tàn tại trung tâm văn hoá - thể thao rộng 15 ha ở trung tâm tỉnh Phú Thọ

TPO - Sau 15 năm triển khai, Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao thành phố Việt Trì (còn gọi là Sân vận động Bảo Đà, toạ lạc trên khu đất rộng 15ha tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hoàn thành. Hiện trạng sân vận động hoang tàn, các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.
Ngày 26/2/2026, Thanh tra tỉnh Phú Thọ ban hành kết luận về dự án. Trong đó nêu, dự án quá thời gian thực hiện dự án 15 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn nhiều vướng mắc trong quá trình đầu tư, quản lý, quyết toán. Công tác quản lý chưa chặt chẽ, hiệu quả, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư, gây dư luận không tốt.
Khu vực khán đài là những khối bê tông xù xì, có nơi cỏ dại mọc um tùm.
Có 4 hạng mục được phê duyệt không thực hiện gồm: Nhà biểu diễn văn hóa; bể bơi tuần hoàn; nhà tập luyện thi đấu đa năng; thiết bị.
Dự án do UBND thành phố Việt Trì (cũ) trước đây làm chủ đầu tư. Từ 1/7/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ là chủ đầu tư. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng trước đây là Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Việt Trì (cũ), từ 1/7/2025 là UBND phường Việt Trì.