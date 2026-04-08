Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cảnh hoang tàn tại trung tâm văn hoá - thể thao rộng 15 ha ở trung tâm tỉnh Phú Thọ

Đức Anh

TPO - Sau 15 năm triển khai, Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao thành phố Việt Trì (còn gọi là Sân vận động Bảo Đà, toạ lạc trên khu đất rộng 15ha tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hoàn thành. Hiện trạng sân vận động hoang tàn, các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án Sân vận động﻿ Bảo Đà được triển khai từ năm 2004, chính thức khởi công từ năm 2007 tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì cũ (nay thuộc phường Việt Trì﻿, tỉnh Phú Thọ). Dự án do UBND thành phố Việt Trì (cũ) làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông - Công ty cổ phần Xây dựng số 12 - Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng (Hà Nội) trúng thầu thiết kế và xây lắp trọn gói với giá 170 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là 690 ngày.
Công trình có tổng diện tích 15ha, bao gồm các hạng mục: Sân vận động 10.000 chỗ ngồi, diện tích 1,8ha; nhà luyện tập thi đấu 2 tầng, diện tích 3.172m2; bể bơi; nhà điều hành, 6 sân tennis (trong đó, 4 sân ngoài trời và 2 sân trong nhà), diện tích 5.200m2 và các công trình phụ trợ khác.
Ngày 26/2/2026, Thanh tra tỉnh Phú Thọ ban hành kết luận về dự án. Trong đó nêu, dự án quá thời gian thực hiện dự án 15 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn nhiều vướng mắc trong quá trình đầu tư, quản lý, quyết toán. Công tác quản lý chưa chặt chẽ, hiệu quả, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư, gây dư luận không tốt.
Hạng mục sân vận động được xây dựng chưa hoàn chỉnh theo quy mô được phê duyệt, đã xuống cấp nhiều năm nay, nhiều hạng mục đã bị hỏng hóc.
Khu vực khán đài là những khối bê tông xù xì, có nơi cỏ dại mọc um tùm.
Bên dưới khán đài là những phòng bỏ hoang, cũ nát.
Có 4 hạng mục được phê duyệt không thực hiện gồm: Nhà biểu diễn văn hóa; bể bơi tuần hoàn; nhà tập luyện thi đấu đa năng; thiết bị.

Dự án do UBND thành phố Việt Trì (cũ) trước đây làm chủ đầu tư. Từ 1/7/2025, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ là chủ đầu tư. Đơn vị được giao quản lý, sử dụng trước đây là Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Việt Trì (cũ), từ 1/7/2025 là UBND phường Việt Trì.

