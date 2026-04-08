Vụ có đường ống nhưng không có nước: Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo ‘nóng’

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, báo cáo chi tiết nguyên nhân, phương án khắc phục thời gian tới về tình hình thiếu nước sinh hoạt tại xã Biển Bạch. Khi nơi đây đã được đầu tư ống, đồng hồ nước tới từng hộ dân, nhưng không có nước về.

Từ đầu năm 2025, hàng chục hộ dân ở ấp Thanh Tùng (xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) được đầu tư đường ống tới tận nhà, nhưng từ đó tới nay vẫn ‘ngóng’ nước sạch nhưng chưa được giọt nào. Liên quan thông tin này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, báo cáo chi tiết về tình hình thiếu nước sinh hoạt tại xã Biển Bạch. Trong đó, phải nêu rõ nguyên nhân, phương án khắc phục thời gian tới.

Mùa mưa, người dân tranh thủ hứng nước mưa để trữ lại dùng nhưng vẫn không đủ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án xử lý, để đảm bảo trong thời gian tới (đặc biệt mùa khô năm 2026), không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, nhiều năm qua người dân ở ấp Thanh Tùng (xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau) không thể khoan được nước ngọt, chỉ trữ nước từ mùa mưa dùng cho mùa khô. Do vậy, hễ đến mùa khô, tình trạng "khát" nước lại tái diễn, buộc bà con phải mua nước ngọt, vô cùng tốn kém.

Đầu năm 2025, bà con ấp Thanh Tùng vui mừng khi đường ống cấp nước sạch kéo ngang nhà. Nhưng tới nay đã 1 năm chưa thấy nước về.

Bà Bùi Thị Vẹn (ngụ ấp Thanh Tùng) than thở: “Biết có đường ống nước về, dù nhà nghèo, tôi cũng đi mua nợ ống về đấu đưa nước vào nhà, nhưng làm xong ống đã lâu không thấy nước đâu”.

Cùng cảnh ngộ, chị Võ Thị Thơ (ấp Thanh Tùng) cho biết, chị về làm dâu ở đây đã 10 năm nhưng chưa từng có giọt nước máy để xài. Thiếu nước, bà con đành phải dùng nước ao, đìa tắm giặt, rồi mới lấy nước sạch trữ trong chum vại, mua từ ghe tráng lại người.

Ông Lê Văn Dãy - Phó Chủ tịch UBND xã Biển Bạch xác nhận, mùa khô năm nay toàn xã vẫn còn khoảng 100 hộ gặp khó khăn về nước sinh hoạt, chỉ canh hứng nước được vào ban đêm đối với những hộ có nước nối mạng. Riêng khoảng 40 hộ ở ấp Thanh Tùng dù đã kéo ống, lắp đồng hồ nhưng tới nay không có giọt nước nào, phải mua nước từ ghe để dùng.