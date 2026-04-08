Xuất hiện clip thanh niên hành hung người phụ nữ lớn tuổi ở Gia Lai

Trương Định
TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bị nam thanh niên liên tục chửi bới, nhổ nước bọt và hành hung ngay trong quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai gây phẫn nộ trong dư luận.

Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Tối 7/4, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bị một thanh niên chửi bới, đánh đập.

Theo clip an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 4h35 ngày 7/4, tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm này, có 3 người đàn ông đang ngồi ăn tại quán. Trong đó, 1 người mặc áo đen xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ lớn tuổi, được cho là người phụ việc tại quán. Trong lúc cự cãi, người đàn ông bất ngờ bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía người phụ nữ. Người này còn nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa rồi liên tiếp hành hung nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi một người trong nhóm đứng ra can ngăn.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi côn đồ của người đàn ông. Liên quan sự việc, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, công an đang vào cuộc xác minh.

#Gia Lai #bạo lực #hành hung phụ nữ #xác minh #Quy Nhơn Nam #bán bánh bèo

