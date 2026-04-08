Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Ngày 8/4, Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú tại K781/1 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê)- người đã tấn công nhân viên gác chắn đường sắt, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Phúc là đối tượng đánh nhân viên gác tàu đêm 6/4. Người còn lại cùng hành hung nhân viên gác tàu là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh – con gái Phúc, hiện chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai nên Công an phường Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

bat-doi-tuong-danh-nv-duong-sat-1.jpg
Đối tượng Phúc tại cơ quan công an.

Theo Công an phường, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc là do thời điểm có tàu chuẩn bị đi qua, nhân viên kéo gác chắn lại thì Phúc đến và muốn đi qua gác chắn để về nhà. Tuy nhiên nhân viên không đồng ý dẫn đến hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó Phúc dùng mũ bảo hiểm để đánh hai nhân viên. Con gái Phúc là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh cũng cùng mẹ đánh hai nhân viên gác tàu.

Sau khi đánh nhau được một lúc, hai bên được mọi người can ngăn nhưng Phúc vẫn tiếp tục lao vào đánh khiến hai nhân viên phải đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, tối 6/4, tại đường ngang Thanh Khê, hai nữ nhân viên gác chắn là T.T.D.Th. và N.T.M.T. thực hiện đóng chắn để chuẩn bị đón tàu. Khi chắn đã đóng, một phụ nữ điều khiển xe máy cố tình dắt xe vượt qua dàn chắn đi vào trong phạm vi đường ngang. Nhân viên gác chắn đã kịp thời nhắc nhở nhưng đối tượng không chấp hành, liên tục chửi bới. Người này cùng một phụ nữ khác hành hung hai nhân viên gác chắn.

Clip nhân viên đường sắt bị các đối tượng hành hung gây phẫn nộ dư luận.
Thanh Hiền
#đánh nhân viên gác tàu #hành hung #Đà Nẵng #đường sắt #Thanh Khê #Phạm Thị Hồng Phúc #bắt khẩn cấp

