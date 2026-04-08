Sự thật về vụ tai nạn giao thông tại Đồng Nai gây xôn xao dư luận

Văn Quân
TPO - Ngày 8/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra tại ấp Gia Ray 8 (xã Xuân Lộc) vào ngày 1/4 gây nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ sáng 3/4, trên mạng xã hội Facebook có một số tài khoản đăng tải đoạn video clip có thời lượng 1 phút 57 giây kèm theo nội dung phản ánh “Cảnh sát giao thông (CSGT) chạy xe mô tô cầm gậy đuổi theo đánh người vi phạm giao thông làm té ngã xuống đường chết tại chỗ”.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video clip đã thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ kèm theo những nội dung bình luận trái chiều, tiêu cực, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng CSGT.

Hình ảnh lực lượng CSGT làm việc với người vi phạm và người dân xung quanh (ảnh trích xuất camera)

Ngay sau khi thông tin vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an xã Xuân Lộc tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Theo kết quả xác minh của cơ quan Công an, người điều khiển xe mô tô BKS 60B7-821.xx bị tai nạn là anh B.T.Q. (SN 2001, thường trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Người phụ nữ ngồi phía sau xe là chị C.T.V. (SN 2004, thường trú xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Qua làm việc với anh Q. và chị V., cả hai thừa nhận: Do anh Q. không có giấy phép lái xe, điều khiển xe không có gương chiếu hậu, khi thấy CSGT tuần tra thì lo sợ bị kiểm tra và bị phạt nên anh Q. đã tăng ga bỏ chạy.

Vì thiếu kỹ năng lái xe và tâm lý hoảng sợ nên anh Q. đã tự té ngã. Anh Q. khẳng định, không có bất kỳ tác động vật lý nào từ lực lượng CSGT vào người anh.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổ công tác CSGT đã hỗ trợ đưa cả 2 nạn nhân bị té xe đến Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc để kiểm tra và điều trị thương tích. Anh Q. bị trầy xước chân, tay, mẻ xương bánh chè đầu gối, được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh điều trị vết thương. Chị V. không bị thương tích nên không nhập viện.

Qua xác minh tài khoản đăng tải video trên mạng xã hội, Công an xác định từ tài khoản Facebook B.T.G.. Chủ tài khoản này là B.T.G. (SN 1985, thường trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; nơi ở hiện tại: phường Hạnh Thông, TPHCM).

Sau khi video này được đăng tải, đã có nhiều Facebook cá nhân, các nhóm chia sẻ và cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, công kích lực lượng Công an.

Làm việc với cơ quan Công an, G. cho biết, có được video này là do em gái xin trích xuất từ camera của một gia đình bên đường, nơi xảy ra vụ tai nạn và gửi cho G. G sau đó đã đăng tải video lên mạng Facebook, có kèm nội dung nguyên nhân vụ TNGT là do Tổ công tác CSGT đập gậy liên tiếp vào 2 người đi xe máy.

G. thừa nhận nội dung trên đăng tải theo cảm tính, không có căn cứ pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ bài viết trên Facebook, xóa video trong dữ liệu điện thoại và cam kết không tái phạm.

Hình ảnh người vi phạm tự té

Cơ quan Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.T.G. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Ngoài trường hợp của B.T.G đã phát hiện và xử lý, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý số đối tượng là chủ các tài khoản Facebook khác có hành vi hoạt động, cung cấp thông tin xấu độc, sai sự thật, công kích lực lượng Công an trên không gian mạng.

Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định đang tiếp tục xác minh, xác định, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định, nếu có sai phạm.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với ông B.T.G. (ngụ tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) là người trực tiếp đăng tải đoạn video clip và bài viết trên mạng xã hội Facebook thông qua tài khoản cá nhân của mình.
Tại cơ quan Công an, ông B.T.G. thừa nhận bản thân đăng tải bài viết có nội dung dựa trên suy đoán chủ quan của cá nhân, không có căn cứ thực tế; đồng thời, không kiểm soát bình luận trên bài viết của mình.

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông B.T.G. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Nhận thức được sai phạm của bản thân, ông B.T.G. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết đồng thời cam kết không tái phạm.

