Đồng Nai xây dựng hơn 67.000 căn nhà ở xã hội

TPO - Trong Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai đặt ra mục tiêu đến năm 2030 đạt hơn 67.000 căn nhà ở xã hội và hơn 480.000 căn nhà ở thương mại.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, địa phương này đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 87 triệu m² sàn nhà ở, tương đương khoảng 700.672 căn. Qua đó, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh dự kiến đạt 33,0 m² sàn/người.

Định hướng đến năm 2030, Đồng Nai phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố lên 99,5%, đồng thời kéo giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ xuống chỉ còn 0,5%, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân.

Song song đó, tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu, tập trung vào các nhóm yếu thế như người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, hộ nghèo, cận nghèo, cũng như các hộ dân sinh sống tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu như bão, lũ, sạt lở đất.

Trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, Đồng Nai đẩy mạnh cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ theo dự án, gắn với quy hoạch đô thị hiện đại. Vai trò quản lý Nhà nước được nhấn mạnh nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư, đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án.

Đáng chú ý, phát triển nhà ở theo dự án được xác định là trụ cột tại khu vực đô thị, với cơ cấu loại hình và diện tích phù hợp nhu cầu thị trường. Giai đoạn này, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 480.259 căn nhà ở thương mại, tương đương hơn 64,6 triệu m² sàn. Bên cạnh đó, nhà ở xã hội dự kiến đạt từ 67.010 căn trở lên (khoảng 4,1 triệu m² sàn), góp phần đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp.

Đối với lực lượng vũ trang nhân dân, Đồng Nai dự kiến hoàn thành tối thiểu 3.105 căn (khoảng 217.350 m² sàn), theo đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Nhà ở công vụ cũng được quan tâm với chỉ tiêu ít nhất 298 căn (khoảng 24.050 m² sàn), đồng thời sẵn sàng đáp ứng 100% nhu cầu phát sinh nếu đảm bảo nguồn vốn.

Ngoài ra, tỉnh khuyến khích người dân tự xây dựng, cải tạo nhà ở đạt chuẩn kiên cố theo quy định pháp luật. Dự báo trong giai đoạn 2021 - 2030, khu vực hộ gia đình, cá nhân sẽ đóng góp thêm khoảng 150.000 căn, tương đương 18 triệu m² sàn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở toàn tỉnh ước tính khoảng 822.468 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm tỷ trọng lớn với hơn 616.000 tỷ đồng; tiếp đến là nhà ở xã hội khoảng 48.324 tỷ đồng; nhà ở cho lực lượng vũ trang khoảng 2.558 tỷ đồng; nhà ở công vụ khoảng 283 tỷ đồng và nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng khoảng 155.160 tỷ đồng.