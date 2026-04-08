Hàng trăm tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội ở TPHCM

TPO - Chỉ trong quý I/2026, hơn 177 tỷ đồng đã được ngân hàng tại TPHCM giải ngân cho người dân vay mua nhà ở xã hội. Dòng vốn chính sách này đang “ấm dần”, mở rộng cánh cửa an cư cho hàng trăm hộ gia đình, đồng thời tạo lực đẩy quan trọng cho mục tiêu an sinh và phát triển bền vững cho thành phố.

Ngày 7/4, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, chương trình tín dụng chính sách cho vay nhà ở xã hội tại TPHCM (thông qua Ngân hàng Chính sách TPHCM) đã giải ngân cho 162 khách hàng, với tổng doanh số hơn 177 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tạo lập thêm 162 căn hộ, nhà ở cho cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ chương trình này đạt 1.570 tỷ đồng, với hơn 2.500 khách hàng vay vốn, tăng 10,3% so với cuối năm 2025.

Người dân TPHCM có nhu cầu mua nhà ở xã hội rất lớn

Theo ông Lệnh, kết quả này không chỉ phản ánh nhu cầu nhà ở xã hội lớn, mà còn cho thấy hiệu quả từ các điều chỉnh chính sách mới, đặc biệt là việc nới điều kiện thu nhập theo Quyết định số 14/2026 của UBND TPHCM. Đây được xem là “điểm gỡ” quan trọng, giúp nhiều đối tượng chính sách tiến gần hơn tới cơ hội sở hữu nhà ở.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc điều chỉnh hệ số thu nhập, yếu tố từng là rào cản với không ít người lao động đô thị. Theo quy định mới, người độc thân có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng, trong khi hộ gia đình có thể đạt mức tổng thu nhập lên đến 50 triệu đồng/tháng vẫn đủ điều kiện tiếp cận chính sách nhà ở xã hội.

Không chỉ dừng ở con số, chính sách còn linh hoạt hơn khi tính đến các trường hợp có người phụ thuộc, người nuôi con nhỏ… Những điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp với thực tế chi phí sinh hoạt tại đô thị lớn, đồng thời đảm bảo nguyên tắc quan trọng: người vay vẫn có khả năng trang trải cuộc sống và trả nợ ngân hàng.

Dưới góc độ tài chính cá nhân, việc nâng ngưỡng thu nhập không chỉ mở rộng đối tượng thụ hưởng mà còn giúp dòng vốn tín dụng được vận hành hiệu quả hơn. Khi nhiều người đủ điều kiện vay vốn, thị trường nhà ở xã hội sẽ có thêm lực cầu ổn định, qua đó thúc đẩy nguồn cung phát triển. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp tín dụng chính sách phát huy hiệu quả.

“Thực tế, khi nguồn cung nhà ở xã hội được đáp ứng, tín dụng chính sách nhà ở xã hội sẽ không còn nhiều khó khăn vướng mắc và sẽ tăng trưởng tích cực, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước” – ông Lệnh nhấn mạnh.