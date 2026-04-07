Phú Thọ sắp có khu nhà ở xã hội quy mô hơn 3.000 tỷ đồng

TPO - Phú Thọ đang cụ thể hóa chương trình phát triển nhà ở xã hội bằng dự án quy mô hơn 3.000 tỷ đồng với hơn 2.000 căn, dự kiến khởi công ngay trong năm 2026.

Đây là thông tin được Sở Xây dựng Phú Thọ báo cáo tại cuộc họp về quản lý nhà ở xã hội, nhà chung cư cũ ngày 6/4.

Cụ thể, Sở Xây dựng Phú Thọ báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Thụy Vân - Thuộc địa bàn phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Khánh Trang

Theo đó, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 3,76ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.006 tỷ đồng, gồm 3 tòa chung cư cao 21 tầng (có tầng hầm), trong đó có 2 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà ở thương mại, với tổng số khoảng 2.030 căn hộ (1.570 căn nhà ở xã hội và 460 căn nhà ở thương mại). Dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 8.100 người.

Dự kiến dự án sẽ khởi công từ quý III/2026, hoàn thành xây thô vào cuối năm 2028 và hoàn thiện toàn bộ vào quý II/2029. Kết quả thẩm định cho thấy dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu gần 800 tỷ đồng và cam kết tín dụng hơn 2.200 tỷ đồng từ ngân hàng.

Theo báo cáo tại cuộc họp, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân, không còn nhà ở đơn sơ; hoàn thành các chỉ tiêu theo Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Để thực hiện, tỉnh Phú Thọ tập trung hoàn thiện quy hoạch, bố trí quỹ đất và phát triển đa dạng loại hình nhà ở xã hội; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi; huy động hiệu quả các nguồn vốn, nhất là xã hội hóa; tăng cường thanh tra, giám sát và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý. Sở Xây dựng được giao làm đầu mối chủ trì triển khai, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn yêu cầu, Sở Xây dựng rà soát, cập nhật đầy đủ danh mục các quy hoạch dự án, ưu tiên triển khai những dự án đã sẵn sàng về quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật; đồng thời làm rõ cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội; giao trách nhiệm cho các địa phương chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai dự án.