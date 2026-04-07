The Infinity: Đón sóng APEC, mở bài toán kinh doanh đa kịch bản

The Infinity xuất hiện đúng “điểm rơi” khi làn sóng APEC 2027 bắt đầu hình thành, đón đầu dòng tiền thương mại. Là bất động sản đa năng, dự án mở ra khả năng vận hành linh hoạt theo nhiều kịch bản kinh doanh, thích ứng với biến động thị trường và tối ưu dòng tiền theo từng chu kỳ.

Đón đầu làn sóng APEC: lợi thế dòng khách từ vị trí

APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao, mà còn là “đòn bẩy” kích hoạt dòng khách, dòng tiền và nhu cầu lưu trú, tiêu dùng đột biến. Lịch sử các kỳ APEC cho thấy, những khu vực nằm trên trục kết nối chính tập trung giao thông, hội nghị và du lịch luôn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về thương mại dịch vụ.

Câu chuyện tương tự đang được xác lập tại The Infinity thuộc Meyhomes Capital Phú Quốc. Dự án sở hữu lợi thế chiến lược khi tọa lạc trên trục DT975, tuyến giao thông được xem là “xương sống” kết nối các điểm đến trọng yếu.

Vị trí này mang lại lợi thế cốt lõi của bán lẻ là lưu lượng khách tự nhiên. Thay vì phải “tạo traffic” bằng marketing, các sản phẩm tại đây thừa hưởng sẵn dòng di chuyển ổn định mỗi ngày, tương đương tệp khách hàng hiện hữu.

Đặc biệt, khi APEC diễn ra, dòng khách không chỉ tăng về lượng mà còn nâng về chất, với sự hiện diện của khách quốc tế, chuyên gia, doanh nhân có mức chi tiêu cao và nhu cầu đa dạng. Đây là nền tảng để các mô hình kinh doanh tại The Infinity có thể vận hành hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Vị trí trên trục DT.975 rộng 62 m, quy mô 10 làn xe và 2 làn Metro, kề cận ga Metro số 4 tạo ra lợi thế mà không nhiều tài sản thương mại có được: sự đa dạng mô hình kinh doanh. Hạ tầng này phù hợp với nhóm F&B (ẩm thực, cà phê) phục vụ khách lẻ và khách theo đoàn; đồng thời mở rộng sang bán lẻ, showroom trưng bày hoặc mô hình lưu trú. Mẫu số chung của các mô hình trên là khả năng tiếp cận thuận tiện và độ nhận diện vượt trội, những yếu tố mang tính “sống còn” trong bán lẻ và dịch vụ.

Không dừng ở vai trò “điểm đón khách”, trục DT.975 còn là hạ tầng kích hoạt liên kết vùng. Khi các điểm đến như Trung tâm hội nghị APEC, bệnh viện APEC, ga Metro số 4, sân bay quốc tế Phú Quốc, Bãi Khem… được xâu chuỗi thành một hành trình liền mạch, thời gian lưu trú kéo dài và mức chi tiêu cũng gia tăng mạnh. Trong cấu trúc đó, The Infinity không chỉ là một điểm đến, mà là một “điểm thu” trong chuỗi giá trị du lịch - thương mại đang được kích hoạt.

Tài sản đa chức năng: tối ưu dòng tiền trong mọi chu kỳ

Nếu vị trí là yếu tố “kéo khách” thì thiết kế và khả năng vận hành quyết định hiệu quả khai thác. 218 căn shophouse The Infinity không bị “đóng khung” trong một công năng duy nhất, mà cho phép nhà đầu tư linh hoạt xây dựng nhiều kịch bản kinh doanh khác nhau.

Sản phẩm tại The Infinity được thiết kế theo mô hình “vừa ở - vừa kinh doanh”, phổ biến tại các đô thị phát triển. Với quy mô 3-5 tầng, diện tích đa dạng từ 104–325,85 m2, mỗi căn có thể chia tách và vận hành theo nhiều lớp: tầng trệt kinh doanh, tầng giữa làm văn phòng hoặc studio, tầng trên khai thác lưu trú ngắn hạn.

Cấu trúc này giúp tối ưu công suất sử dụng tài sản, đồng thời tạo ra mô hình “đa dòng tiền”, giảm phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất và tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường.

Đáng chú ý, mặt tiền rộng 6,5-7,5m tạo ra một “khoảng mở” quan trọng trong kinh doanh. Lợi thế này giúp tăng nhận diện, tối ưu trưng bày và thu hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong bối cảnh cạnh tranh cao, lợi thế “nhìn thấy - dễ vào - dễ nhớ” trên trục đường lớn chính là một “billboard tự nhiên” vận hành 24/7, giảm đáng kể chi phí quảng bá.

Với lợi thế về thiết kế, vị trí và bố trí công năng, The Infinity cho phép khai thác linh hoạt nhiều ngành hàng. Dòng khách di chuyển liên tục phù hợp với F&B nhà hàng, cà phê; trong khi showroom, văn phòng tận dụng tốt khả năng nhận diện trên trục đường lớn. Bên cạnh đó, mô hình lưu trú có dư địa tăng trưởng mạnh khi nhu cầu phòng tăng theo dòng khách APEC.

Nhóm dịch vụ - giải trí như bar, pub, billiard hay không gian trải nghiệm về đêm mở rộng biên khai thác, khi xu hướng “tiêu dùng trải nghiệm” ngày càng chiếm ưu thế. Đây cũng là lớp sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu trên mỗi khách.

Quan trọng hơn, các kịch bản kinh doanh không loại trừ mà có thể kết hợp để tối đa hóa hiệu suất tài sản. Đây chính là điểm khác biệt giữa một bất động sản thông thường và một tài sản thương mại thực thụ - nơi giá trị không chỉ nằm ở tăng giá, mà ở khả năng tạo dòng tiền liên tục.

Đáng nói, dư địa không chỉ nằm ở APEC. Hậu sự kiện, Phú Quốc xác lập vị thế của một điểm đến toàn cầu, với dòng khách quốc tế tăng trưởng bền vững. The Infinity không chỉ hưởng lợi từ cú hích ngắn hạn, mà bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, nơi lực cầu được duy trì đều đặn và liên tục gia tăng theo thời gian.

Khi làn sóng APEC và dòng khách quốc tế bắt đầu hình thành, những tài sản như The Infinity với vị trí chiến lược, sở hữu lâu dài và sẵn khả năng khai thác dòng tiền không chỉ đón đầu cơ hội, mà còn có tiềm năng thiết lập mặt bằng giá trị mới trong tương lai gần.