Diễn biến mới dự án NƠXH 'hot' nhất Hà Nội

Ninh Phan
TPO - Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) được Hà Nội cho phép bố trí NƠXH cho các đối tượng đặc thù không thuộc diện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Vành đai 1.

Sở Xây dựng TP Hà Nội mới đây có văn bản gửi chủ đầu tư dự án NƠXH Hạ Đình (phường Thanh Liệt), hướng dẫn bố trí NƠXH cho các đối tượng phải di chuyển để thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Dự án NƠXH tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Theo Sở Xây dựng, UBND TP quy định chi tiết các tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất được mua, thuê, thuê mua theo từng trường hợp cụ thể.

Pháp luật về nhà ở chỉ có quy định chủ đầu tư tổ chức việc bốc thăm để lựa chọn người được mua NƠXH; không có quy định về việc lựa chọn vị trí, diện tích căn hộ NƠXH bố trí cho các đối tượng không phải bốc thăm; việc mua bán được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Ngày 01/12/2025, Sở Xây dựng có Văn bản số 16813, trong đó đề xuất UBND TP chấp thuận tiêu chí để bố trí NƠXH cho các đối tượng đặc thù không thuộc diện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và giao UBND các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ phê duyệt danh sách các hộ dân được mua NƠXH tại dự án đầu tư xây dựng NƠXH tại ô đất NO1 Khu đô thị Hạ Đình mà không phải bốc thăm và không phải xét duyệt các điều kiện mua NƠXH theo quy định của pháp luật hiện hành về nhà ở.

Ngày 03/12/2025, UBND TP có văn bản 6372, trong đó đồng ý về chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Như vậy dự án này sẽ được bố trí NƠXH cho các đối tượng đặc thù không thuộc diện được bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Vành đai 1.

Được biết, dự án NƠXH tại ô đất NO1 khu đô thị mới Hạ Đình do liên danh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco, Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công xây dựng vào tháng 12/2024, trên khu đất có diện tích 9.305m2 nằm cách ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến khoảng 800m.

Dự án gồm 1 công trình cao 25 tầng, gồm 440 căn hộ, trong đó số lượng căn NƠXH là 365 căn, diện tích khoảng 70m2 - 76,24m2. Trong số 365 căn nhà ở xã hội, có 255 căn để bán, 37 căn cho thuê mua và 73 căn cho thuê. Theo công bố hồi đầu tháng 1, giá bán tạm tính căn hộ NƠXH NO1 Hạ Đình là 25 triệu đồng/m2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới đây đã ký ban hành quyết định quy định các tiêu chí để người có nhà, đất bị thu hồi khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê hoặc thuê mua NƠXH trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/4.

Đáng chú ý, một số trường hợp sẽ không phải bốc thăm và không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khi mua NƠXH.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đủ điều kiện tái định cư nhưng không có nhu cầu nhận nhà tái định cư (quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND).

Nhóm thứ hai là những người bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư và gặp khó khăn về nhà ở (quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND).

Dù được ưu tiên, các trường hợp này vẫn phải đáp ứng đồng thời một số tiêu chí. Trước hết, phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có dự án về việc thuộc diện được hưởng chính sách và có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, người đăng ký chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn Hà Nội...

