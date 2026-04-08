Thực hư việc IVF có ảnh hưởng đến trí tuệ trẻ

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp các ý kiến cho rằng trẻ IVF gặp vấn đề về trí tuệ hoặc có nguy cơ chậm phát triển hơn trẻ bình thường. Những thông tin này khiến không ít gia đình có dự định làm IVF cảm thấy lo lắng.

Việc lo ngại về trí tuệ của trẻ sinh bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF) đã xuất hiện từ nhiều năm trước, bắt nguồn từ một số nghiên cứu quy mô nhỏ từng ghi nhận mối liên hệ giữa IVF và nguy cơ rối loạn phát triển trí tuệ.

Cụ thể, nghiên cứu của King's College London (2013) từng theo dõi hơn 13.000 trẻ em và ghi nhận tỷ lệ tự kỷ hoặc chậm phát triển trí tuệ có xu hướng cao hơn ở nhóm IVF. Tuy nhiên, nhóm tác giả nhấn mạnh kết quả chưa loại trừ hoàn toàn các yếu tố gây nhiễu.

Tranh cãi về trí tuệ trẻ IVF trên các diễn đàn, mạng xã hội hiện nay

Khi IVF phổ biến và được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, nhiều nghiên cứu quy mô lớn và dài hạn đã cho kết quả rõ ràng hơn. Một phân tích đăng trên PubMed (2024) cho thấy: khi loại bỏ các yếu tố như đa thai, độ tuổi cha mẹ, biến chứng thai kỳ, nguy cơ ảnh hưởng đến trí tuệ giảm đáng kể và sự khác biệt với trẻ thường gần như không còn.

Góc nhìn từ thực tế lâm sàng trong điều trị hỗ trợ sinh sản

Từng thực hiện và theo dõi hàng nghìn ca điều trị IVF, bác sĩ Nguyễn Bình Dương - Trưởng Trung tâm Y học sinh sản Hiếm muộn Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh chia sẻ chưa ghi nhận sự khác biệt về khả năng trí tuệ hay nhận thức ở các ca thực hiện IVF.

Bác sĩ cho biết thêm: “Thông thường, tôi cũng không khuyến khích bệnh nhân chuyển nhiều phôi để mang đa thai - yếu tố có khả năng làm tăng nguy cơ sinh non, vốn liên quan đến một số rối loạn phát triển thần kinh. Đồng thời, chúng tôi theo dõi chặt chẽ dinh dưỡng và sinh hoạt trước, sau chu kỳ để hạn chế biến chứng.”

Bác sĩ Nguyễn Bình Dương - Trưởng Trung tâm Y học sinh sản Hiếm muộn Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Nói cách khác, từ kết quả của nhiều nghiên cứu quy mô lớn và thực tế lâm sàng hiện nay cho thấy, IVF không phải là nguyên nhân khiến trẻ rối loạn thần kinh hay gặp vấn đề về trí tuệ như nhiều người lo ngại. Việc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về trí tuệ trẻ IVF có thể khiến nhiều gia đình lo lắng hoặc trì hoãn điều trị.

IVF và sàng lọc phôi: bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ

Bên cạnh những thông tin chưa được kiểm chứng về ảnh hưởng của IVF đến sự phát triển của trẻ, thực tế y học lại cho thấy phương pháp này khi kết hợp sàng lọc phôi mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe thế hệ sau, không chỉ riêng về trí tuệ.

Cụ thể, thông qua các kỹ thuật sàng lọc di truyền tiền làm tổ như PGT, nhiều nhóm bệnh lý có thể được phát hiện và loại trừ ngay từ giai đoạn phôi. Trong đó, bao gồm các bất thường nhiễm sắc thể (lệch bội) như Hội chứng Down, hội chứng Edwards hay hội chứng Patau - những nguyên nhân phổ biến gây chậm phát triển trí tuệ và dị tật bẩm sinh; các bệnh di truyền đơn gen như Thalassemia, Hemophilia, teo cơ tủy…; các bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể như chuyển đoạn, đảo đoạn có khả năng gây sảy thai liên tiếp, sinh con dị tật.

Cặp vợ chồng mắc Thalassemia tại Hà Nội sinh bé khỏe mạnh, không mang gen bệnh nhờ IVF kết hợp sàng lọc phôi

Theo bác sĩ Nguyễn Bình Dương, IVF kết hợp sàng lọc phôi được khuyến nghị đối với những cặp vợ chồng có tiền sử sảy thai liên tiếp, thất bại IVF nhiều lần, phụ nữ trên 35 tuổi hoặc gia đình có người mắc bệnh di truyền. Ngoài ra, những trường hợp từng sinh con dị tật hoặc có kết quả xét nghiệm tiền hôn nhân, tiền thai kỳ phát hiện mang gen bệnh cũng nên thực hiện sàng lọc.

Một số bệnh lý di truyền thể lặn không biểu hiện rõ ràng mà chỉ được phát hiện qua xét nghiệm chuyên sâu. “Nhiều trường hợp khi tới thăm khám trước khi làm IVF mới phát hiện mình mang gen bệnh di truyền.”, bác sĩ Nguyễn Bình Dương chia sẻ. Do đó, IVF Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh luôn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Gen Hồng Ngọc nhằm lên phác đồ điều trị toàn diện và tối ưu nhất cho những trường hợp này.

IVF không chỉ là giải pháp sinh sản mà còn là công cụ y học quan trọng trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe toàn diện của trẻ từ trước khi chào đời. Việc tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, có cơ sở khoa học, sự trao đổi trực tiếp với bác sĩ uy tín sẽ giúp các gia đình vững tâm hơn trong hành trình tìm con và sinh con khỏe mạnh.