Bồi dưỡng cán bộ ở Phú Thọ từ học để 'đủ điều kiện' sang 'đủ năng lực'

Với 27 lớp, hơn 3.500 cán bộ, công chức tham gia, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2026 của tỉnh Phú Thọ không chỉ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn. Đây là bước chuyển mạnh trong tư duy học cho đủ điều kiện sang học để giải quyết việc thực tế, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh chuyển đổi số.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ năm 2026

Bồi dưỡng cán bộ đúng người, đúng việc

Năm 2026, tại Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung sẽ là giai đoạn tăng tốc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Lúc này, cấp xã đảm đương nhiều nhiệm vụ trực tiếp hơn trong quản lý kinh tế – xã hội. Áp lực lớn đòi hỏi đội ngũ cán bộ xã không chỉ nắm chắc quy định mà còn phải có tư duy quản trị hiện đại, khả năng ra quyết định và xử lý tình huống sát thực tiễn.

Theo ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2026 được UBND tỉnh xác định là khâu trọng tâm để tháo gỡ khó khăn cho cán bộ cơ sở. “Chúng tôi không tổ chức đào tạo theo kiểu đại trà. Mục tiêu là giải quyết những điểm nghẽn cụ thể trong quá trình điều hành, thực thi công vụ”, ông Cường nói.

Điểm đột phá của kế hoạch là tổ chức bồi dưỡng theo vị trí việc làm, phân nhóm rất rõ ràng: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Trưởng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên môn từng lĩnh vực.

Ông Trần Việt Cường cho biết, Chủ tịch UBND phường được xây dựng chương trình riêng, tập trung vào quản trị đô thị, đất đai, hạ tầng, trật tự xây dựng và phát triển kinh tế đô thị. Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã được đào tạo chuyên sâu về nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh. Khu vực nông thôn tiếp tục được phân tách giữa đồng bằng và miền núi để nội dung sát đặc thù địa hình, dân cư, sản xuất.

Nhóm Phó Chủ tịch, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên cũng được chia theo lĩnh vực phụ trách. Người phụ trách kinh tế, hạ tầng có nội dung khác với lĩnh vực văn hóa – xã hội; chuyên viên tài chính, kế hoạch khác với nội vụ hay môi trường... Cách làm này giúp học viên “học đúng phần việc của mình”, tránh tình trạng một giáo trình áp dụng cho mọi địa phương.

Gắn trách nhiệm cán bộ sau khi học

Một điểm mới đáng chú ý là địa phương được đề xuất chuyên đề cần bồi dưỡng. Thay vì xây dựng chương trình hoàn toàn từ trên xuống, tỉnh mở cơ chế để cơ sở “đặt hàng” những nội dung đang vướng mắc.

“Một điều quan trọng trong đổi mới lần này là cơ sở được đề nghị chuyên đề mình cần bồi dưỡng. Nhờ đó, nội dung đào tạo sát với thực tế và tập trung vào những điểm còn thiếu, còn yếu”, ông Trần Việt Cường cho biết.

Từ kỹ năng xử lý khiếu nại đông người, quản lý đất đai, chuyển đổi số, đến giải ngân đầu tư công hay tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, những vấn đề cụ thể của địa phương sẽ quyết định nội dung giảng dạy. Nhờ vậy, mỗi lớp học không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức mà trở thành diễn đàn trao đổi, tháo gỡ khó khăn thực tiễn.

Sau mỗi khóa học, cán bộ bắt buộc phải viết bài thu hoạch. Tuy nhiên, bài thu hoạch không chỉ để tổng hợp kiến thức đã học. Học viên phải nêu rõ ba nội dung: đã tiếp thu được gì; sẽ vận dụng như thế nào vào công việc tại địa phương và có kiến nghị, đề xuất gì để tháo gỡ vướng mắc.

Có thể coi đây là một đề cương hành động sau đào tạo. Quan trọng hơn, bài thu hoạch được chấm điểm và đưa vào đánh giá KPI, xếp loại cán bộ năm 2026. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng còn gắn trực tiếp với công tác quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ.

Việc gắn đào tạo với trách nhiệm và lộ trình phát triển cán bộ tạo ra áp lực tích cực, buộc mỗi học viên phải học thật, làm thật. Đây cũng là cách để chuyển từ tư duy học để đủ điều kiện sang đủ năng lực.

Điểm xuyên suốt của kế hoạch là xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp xã có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công vụ. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ có tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng ra quyết định hiệu quả. Trong bối cảnh chính quyền hai cấp đặt nhiều trọng trách hơn lên cơ sở, đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ không chỉ là giải pháp trước mắt, mà là bước chuẩn bị căn cơ cho sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.