Xã hội

Phú Thọ điều động gần 400 công chức, viên chức từ tỉnh về xã

Viết Hà - Đức Anh
TPO - Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tăng cường năng lực cho cấp xã, Tỉnh ủy Phú Thọ sẽ điều động, biệt phái gần 400 công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường. Trong đợt đầu, 102 cán bộ công chức khối chính quyền, 38 cán bộ khối Đảng và đoàn thể từ cấp tỉnh được điều động về cấp xã.

Ngày 26/9, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều động, tăng cường, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Việc bố trí, sắp xếp cán bộ lần này nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ, bổ sung kịp thời nhân lực cho các địa phương, đặc biệt ở những vị trí yêu cầu chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, đất đai, xây dựng. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất, bảo đảm vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu

Theo kế hoạch, tỉnh điều động 102 cán bộ công chức khối chính quyền, 38 cán bộ khối Đảng và đoàn thể từ cấp tỉnh về cấp xã. Ngoài ra, khoảng 150 công chức, viên chức được tăng cường, biệt phái ngắn hạn từ 3-6 tháng để hỗ trợ các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời điều chuyển khoảng 100 công chức từ những xã, phường đang dư thừa sang các xã còn thiếu.

Việc triển khai phải thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, dân chủ, minh bạch, công bằng, công tâm, không để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu. Công tác điều động, tiếp nhận công chức, viên chức căn cứ trên tiêu chuẩn, vị trí việc làm, gắn với năng lực, kinh nghiệm và nhu cầu thực tế. Ưu tiên bố trí cho các xã chưa đủ biên chế, các lĩnh vực cấp bách, đồng thời xem xét địa bàn cư trú để tạo điều kiện thuận lợi, giúp cán bộ yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ cũng thực hiện tiếp nhận viên chức thành công chức đối với các trường hợp đã có đủ 5 năm công tác trở lên, đáp ứng yêu cầu về trình độ, chuyên môn theo đúng quy định. Việc điều động, biệt phái gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng lâu dài, đi đôi với chính sách hỗ trợ, khuyến khích hợp lý.

Tỉnh ủy Phú Thọ điều động, biệt phái gần 400 công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường. Trong đợt đầu, 102 cán bộ công chức khối chính quyền, 38 cán bộ khối Đảng và đoàn thể từ cấp tỉnh được điều động về cấp xã.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực cho cấp xã - cấp chính quyền gần dân nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cán bộ được điều động nhanh chóng bắt nhịp công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân. UBND các xã, phường cần bố trí hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác. Các sở, ngành tiếp tục phối hợp, biệt phái bổ sung và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức. Việc điều động không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp chiến lược nâng cao chất lượng nhân lực cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng Phú Thọ phát triển bền vững.

Viết đơn đăng ký xin được điều động về xã Cẩm Khê, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư và dịch vụ Tài chính (Sở Tài Chính) Nguyễn Hà Phương chia sẻ đây là nhiệm vụ mới, cũng là niềm tin, sự kỳ vọng mà lãnh đạo tỉnh giao. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực, khắc phục khó khăn về nhân lực, góp phần đảm bảo bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu quả.

"Tôi sẽ nỗ lực hết mình, nhanh chóng tiếp cận thực tiễn, phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao", anh Phương nói.

Viết Hà - Đức Anh
