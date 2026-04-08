Xe tải lao từ núi Tà Zôn xuống, 3 người tử vong

TPO - Một xe tải bất ngờ lao từ núi Tà Zôn xuống khu vực khai thác khoáng sản ở tỉnh Lâm Đồng, tông vào nhà ăn của công ty, khiến 3 người tử vong.

Sáng 8/4, tại khu vực núi Tà Zôn, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi một xe tải lao từ trên núi xuống, khiến 3 người tử vong.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 8h40 sáng cùng ngày, xe ô tô biển kiểm soát 29H-XXX.65 do Nguyễn Tấn Trường (sinh năm 1999, trú ở tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang vận chuyển vật tư thi công công trình viễn thông của đơn vị VNPT thì bất ngờ lao xuống vực. Sau đó, xe tải tông vào nhà ăn của một công ty khai thác khoáng sản rồi dừng lại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 2 người tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 2 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, nhưng 1 người đã tử vong sau đó. Ba người tử vong, gồm: N.K.T.T. (sinh năm 1989), L.V.M. (sinh năm 1977, cùng trú ở xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) và N.T.N. (sinh năm 2001, trú ở TP. Cần Thơ).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Hàm Thuận đã có mặt để phong tỏa, ghi nhận hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.