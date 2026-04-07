Người đàn ông bị kẻ 'lạ mặt' tiếp cận, dùng dao đâm vào đầu dẫn tới tử vong

TPO - Khi anh V. đang lái xe chở bạn trên đường, một đối tượng đi sau áp sát hỏi chuyện, khi anh V. vừa xuống xe liền bị đối tượng rút dao đâm vào vùng đầu, cổ rồi bỏ đi. Sau đó, anh V. tiếp tục lái xe thêm một đoạn thì ngã và bất tỉnh, dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Chiều 6/4, đối tượng Trần Phúc Hiền (SN 1997, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) đến Công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú về hành vi giết người.

Công an tỉnh Đồng Tháp lấy lời khai của đối tượng Trần Phúc Hiền.

Trước đó, rạng sáng 6/4, Công an phường Trung An (Đồng Tháp) nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang về một bệnh nhân bị đâm tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua xác minh, nạn nhân là anh N.Q.V (SN 2004, ngụ phường Trung An). Trước đó, tối 5/4, anh V. lái xe chở bạn trên đường bất ngờ có một đối tượng điều khiển xe máy áp sát hỏi chuyện. Khi anh V. xuống xe, đối tượng tiếp cận và dùng dao tấn công vào đầu, cổ anh V. rồi bỏ đi.

Sau đó, anh V. lên xe đi thêm một đoạn thì ngã, bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.