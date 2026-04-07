Cựu Quyền Chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam hầu tòa vụ chuyển nhượng ‘đất vàng’ 39-39B Bến Vân Đồn

TPO - Đang được tại ngoại hầu tòa, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) đến tòa khá sớm và trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Gần 9h sáng nay (7/4), thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) - Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan - đã cho phiên xử bắt đầu.

Gần 9h sáng nay, HĐXX bắt đầu xét xử.

Báo cáo với HĐXX, thư ký phiên tòa cho biết, có 20/22 bị cáo có mặt tại phòng xử án. Bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) đang trốn truy nã và Tòa án xét xử vắng mặt. Trong khi đó, bị cáo Phạm Văn Hiền (73 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cao su Việt Nam) vì lý do sức khỏe nên có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa sáng nay.

Luật sư bào chữa cho một bị cáo trong vụ án và một số người người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan cũng vắng mặt.

Sau phần báo cáo của thư ký phiên tòa, HĐXX tiến hành thẩm tra tư pháp các bị cáo.

Là bị cáo đầu tiên được HĐXX gọi lên bục khai báo, bị cáo Lê Quang Thung xác nhận bản thân nguyên là Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ngoài tên Lê Quang Thung, bị cáo này không có tên nào khác. Phần lý lịch tư pháp cá nhân, bị cáo xác nhận như cáo trạng đã nêu.

Bị cáo Lê Quang Thung và các bị cáo đang tại ngoại hầu tòa tại phòng xử vào sáng 7/4.

“Thưa HĐXX, bị cáo nhận được cáo trạng và quyết định của Tòa án đưa vụ án ra xét xử hơn 10 ngày trước” – Ông Thung xác nhận với HĐXX.

Ngoài ông Thung, HĐXX cũng tiến hành thẩm tra tư pháp các bị cáo còn lại. Trả lời HĐXX, tất cả các bị cáo đang có mặt tại phiên tòa cùng xác nhận lý lịch tư pháp như cáo trạng.

Đến hơn 10h sáng nay, HĐXX kết thúc thẩm tra bị cáo, chuyển sang phần đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.

Các bị cáo đang bị tạm giam tại phòng xử án sáng 7/4.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử được chủ tọa công bố vào sáng 7/4, phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 10/4. HĐXX ngoài thẩm phán Nguyễn Thị Hà còn có thẩm phán Vũ Hoài Nam. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là các Kiểm sát viên: Lê Hữu Ngọc, Hà Đức Nghiệp, Nguyễn Huy Khánh, Trần Thị Liên và Lê Thị Tuyết Mai.

HĐXX xác định: Đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là bị hại của vụ án. Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TPHCM và 90 cơ quan, đơn vị và cá nhân là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

HĐXX cho biết, tất cả 22 bị cáo (trong đó có bị cáo đang trốn truy nã, Tòa xét xử vắng mặt) đều có luật sư bào chữa.

Bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị xét xử về các tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo còn lại bị xét xử 1 hoặc 2 trong số các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nội dung vụ án, quá trình chuyển nhượng khu đất thuộc sở hữu Nhà nước sang tư nhân tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu), các bị cáo đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát cho nhà nước số tiền 542 tỷ đồng.