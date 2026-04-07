Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố đối tượng dùng ná cao su bắn mù mắt người nhắc nhở giữ trật tự

Phú Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thấy có người nhắc nhở chuyện mở nhạc gây mất trật tự, Tráng Văn Thảu (trú tại xã Yên Cường, tỉnh Tuyên Quang) không vặn nhỏ loa, trái lại còn dùng ná cao su bắn khiến 2 người bị thương.

Ngày 6/4, Công an phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị đã bắt giữ Tráng Văn Thảu (SN 1996), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đêm 24/3, tại khu vực gầm cầu Yên Biên 1 (tổ dân phố số 5, phường Hà Giang 1), một nhóm thanh niên tụ tập mở loa nghe nhạc với âm lượng lớn, gây mất an ninh trật tự.

Tráng Văn Thảu bị bắt cùng ná cao su tại hiện trường.

Phát hiện sự việc, anh Hù Đình Triệu (SN 2007) cùng anh Nguyễn Tuấn Đông, nhân viên một quán phở gần khu vực bảo tàng, đã đến nhắc nhở nhóm thanh niên giữ trật tự. Tuy nhiên, Tráng Văn Thảu đã dùng ná cao su bắn đá về phía hai người này.

Hậu quả, anh Nguyễn Tuấn Đông bị đá bắn trúng vùng ngực, gây bầm tím. Nghiêm trọng hơn, anh Hù Đình Triệu bị bắn vào mắt phải, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Theo kết luận ban đầu của bác sĩ, nạn nhân bị vỡ nhãn cầu phải, tổn thương nội nhãn nặng và mất hoàn toàn thị lực mắt phải, thương tích không thể phục hồi.

Tại cơ quan Công an, Thảu đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp một ná cao su là hung khí bắn bị thương 2 người.

#Tuyên Quang #Hà Giang #bắn người #hai người bị thương

