Hà Nội: Phát hiện 248 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong 3 tháng đầu năm

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, trong quý I/2026, đơn vị phát hiện 1.369 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó, 248 vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an TP Hà Nội.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026 và nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới.

Dự hội nghị có ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành của thành phố.

Thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong quý I/2026, Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu cho biết, Công an thành phố phát hiện 1.369 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong đó, 248 vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

"Công an thành phố đã điều tra, khám phá 1.141 vụ, 2.514 đối tượng phạm tội, đạt tỷ lệ 83,3%. Đối với các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã khám phá 111 vụ" - Thượng tá Quang thông tin.

Thượng tá Bùi Nhật Quang.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các phòng chức năng của Công an TP Hà Nội đã thông tin về một số vụ án điển hình xảy ra trên địa bàn; đồng thời cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Với những thành tích đạt được, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen biểu dương tập thể Công an TP Hà Nội nói chung và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường nói riêng.

Trong Thư khen, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành uỷ khẳng định đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Thủ đô, thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời bày tỏ tin tưởng Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thừa uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho CATP, Viện Kiểm sát nhân dân TP và Thuế TP Hà Nội.

Thừa uỷ quyền của Lãnh đạo Thành phố, đồng chí Dương Đức Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố trao Thư khen cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án.

Tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch về các vụ việc xảy ra trên địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Công an TP Hà Nội bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án thời gian qua.

Ông mong muốn quần chúng nhân dân tiếp tục hỗ trợ, tích cực tố giác tội phạm đến lực lượng Công an trong điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành với lực lượng Công an Thủ đô trong công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, an ninh, an toàn.