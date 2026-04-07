Tội phạm người nước ngoài có xu hướng dạt sang Việt Nam hoạt động lừa đảo

Thanh Hà
TPO - Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Campuchia truy quét mạnh các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng có xu hướng dạt sang các nước trong khu vực để tìm địa bàn hoạt động, trong đó có Việt Nam.

Các đối tượng hoạt động lừa đảo bị cơ quan Công an phát hiện.

Nhận diện vấn đề này, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã tiến hành quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng người nước ngoài vào Thủ đô để phạm tội, vi phạm pháp luật xuyên quốc gia.

Theo đó, từ ngày 15/12/2025 đến 14/3/2026, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 3 vụ việc, 58 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép...

Qua công tác đấu tranh với loại đối tượng này, Công an TP Hà Nội nhận thấy các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

"Đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo “đàn em” cấu kết với người Việt Nam để tìm địa điểm thuê nhà (chủ yếu là tại các khu nhà ở, chung cư cao cấp trong khu vực thường có người nước ngoài sinh sống, làm việc để các đối tượng có thể thoải mái sinh hoạt), chuẩn bị hệ thống máy tính và các thiết bị simbox, điện thoại di động" - đại diện phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội thông tin.

Tang vật thu giữ liên quan đến các vụ lừa đảo.

Sau khi lựa chọn được địa điểm hoạt động, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài bố trí 01 đối tượng người nước ngoài giữ vai trò “quản lý” tại Việt Nam. Nhóm này, tiến hành làm thủ tục đưa các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức xin visa du lịch để trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc tổ chức đánh bạc đối với người dân ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đáng chú ý, chúng không lừa đảo người Việt Nam để tránh phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam.

Quá trình hoạt động, các đối tượng lập các công ty chứng khoán quốc tế để làm “bình phong”; sau đó hoạt động theo các nhóm nhỏ, phân tán, không hoạt động tại 1 địa điểm cố định mà định kỳ thay đổi địa điểm để tránh sự quản lý của lực lượng chức năng. Chúng thường thuê người Việt Nam để dọn dẹp, mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài đến Hà Nội để hoạt động vi phạm pháp luật xuyên quốc gia, Công an TP Hà Nội đề nghị nhân dân, đặc biệt là những người có căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp cho cơ quan Công an thông tin, địa điểm có biểu hiện nghi vấn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Tội phạm người nước ngoài #Lừa đảo #Chiếm đoạt tài sản #Công an Hà Nội #Truy quét tội phạm

