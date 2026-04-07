Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố chủ hộ kinh doanh có doanh thu 143 tỷ nhưng nộp thuế 900 nghìn đồng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một chủ hộ kinh doanh ở Đắk Lắk bị khởi tố vì doanh thu 143 tỷ đồng nhưng chỉ nộp thuế 900 nghìn đồng.

Ngày 6/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà M.T.H. (trú xã Krông Á), chủ hộ kinh doanh về tội trốn thuế. Bà H. có hành vi kê khai doanh thu không trung thực để trốn thuế.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà M.T.H. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Hộ kinh doanh M.T.H. có dấu hiệu trốn thuế trong năm 2022.

Theo điều tra ban đầu, hộ này hoạt động thu mua gỗ keo, gỗ cao su và các loại gỗ tạp rồi bán lại cho doanh nghiệp để hưởng chênh lệch. Dù doanh thu thực tế lên tới khoảng 143 tỷ đồng, chủ hộ chỉ kê khai 144 triệu đồng, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân vỏn vẹn 900 nghìn đồng.

Cơ quan chức năng xác định, khi quy mô kinh doanh tăng mạnh, chủ hộ không thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định, cố tình che giấu doanh thu nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

#Khởi tố #kinh doanh #trốn thuế #Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục