Xã hội

Google News

Đồng Tháp: Cháy nhà trong đêm, hai bé gái tử vong

Chúc Trí
TPO - Sáng 5/1, UBND phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp có báo cáo về vụ cháy nhà khiến 2 em nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/1, tại căn nhà số 51 đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mỹ Phước Tây.

Vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện khói đen bốc ra từ căn nhà nên tri hô mọi người ứng cứu và báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây cử lực lượng tới hiện trường cứu hộ, dập lửa.

z7398283833599-7b55436b5810b3579a9d5cc9b18d5b04.jpg﻿
z7398283320024-1ae16e83ab18d1653e5d1fc7a9099ed3.jpg
Vụ cháy nhà khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Sau khi kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện một bé gái 8 tuổi nằm bất tỉnh ở cửa thoát hiểm phía sau, một bé gái 9 tuổi nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Lực lượng chức năng lập tức đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu, nhưng cả hai đã tử vong.

Công an phường Mỹ Phước Tây phối hợp cùng cơ quan nghiệp vụ công an tỉnh và Viện KSND khu vực 4 - Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ cháy có thể xuất phát từ chập điện quạt treo tường trong phòng ngủ.

Kết quả khám nghiệm tử thi, 2 nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên do vợ chồng anh T.T.Đ (SN 1989, quê Vĩnh Phúc) thuê ở cùng vợ và 2 con gái (8 và 9 tuổi). Vợ chồng anh Đ. chuyên buôn bán các mặt hàng nông sản.

Hằng ngày, vợ chồng anh Đ. thường đến chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) lấy hàng nông sản đưa về chợ Cai Lậy (Đồng Tháp) bán lại.

Hiện thi thể của hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Chúc Trí
